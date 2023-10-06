ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر بأسيوط

قامت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني، بالتعاون مع فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، بتنظيم سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية. وقد انطلقت هذه الفعاليات في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة، حيث استقبل القصر مجموعة من الأطفال من المنطقة.

تهدف هذه الورشة الفنية التي قدمتها الفنانة ولاء فرحات إلى تعزيز المهارات الإبداعية لدى الأطفال وتشجيعهم على التعبير الفني. وقد أُقيمت الورشة استعدادًا للاحتفال بذكرى أكتوبر المجيد، حيث قام الأطفال بتنفيذ لوحات فنية جميلة تعبيراً عن مشاعرهم تجاه هذا الحدث التاريخي الهام.

تفاعل الأطفال بشكل كبير مع هذه الورشة الفنية، حيث استمتعوا بتجربة الرسم والتعبير الإبداعي. وعبرت الأعمال الفنية التي خلقوها عن فرحتهم واعتزازهم بتاريخ بلادهم. وقد أبدع الأطفال في استخدام الألوان والأشكال المختلفة لتجسيد مشاعرهم بشكل يجذب النظر ويوحي بالإبداع.

تأتي هذه المبادرة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والفنون في المجتمع، وتشجيع الأطفال على التعبير عن أنفسهم وتطوير مهاراتهم الفنية. التركيز على إقليم وسط الصعيد الثقافي يأتي ضمن رؤية الهيئة العامة لقصور الثقافة بتغطية جميع المناطق الثقافية في مصر وتعميق الروح الثقافية في الشباب والأطفال.

يشكل هذا النشاط الثقافي والفني خطوة هامة نحو تعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في الحياة الثقافية والفنية. إن تحفيز الشباب على الانخراط في الأنشطة الثقافية والفنية يسهم في بناء جيل منتج ومتفتح ثقافياً وفنياً، يساهم في تنمية المجتمع وتعزيز الهوية الثقافية للبلاد.

تستمر الهيئة العامة لقصور الثقافة بتنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية في مختلف المناطق الثقافية في مصر، بهدف تعزيز الثقافة والفنون بين شرائح المجتمع المختلفة وتشجيع الشباب على الانخراط في المجالات الثقافية والفنية. وتأمل الهيئة بأن تتحول هذه الجهود إلى إلهام للأجيال القادمة وتساهم في بناء مستقبل ثقافي أكثر حيوية وازدهاراً.

وتأتي مثل هذه الأنشطة الثقافية والفنية في إطار دور الهيئة العامة لقصور الثقافة في نشر الوعي الثقافي والفني وتعزيز الحركة الثقافية في البلاد، حيث تساهم الأنشطة المقامة في إثراء الثقافة والترفيه في المجتمع المحلي. وتأتي الاحتفالات بذكرى أكتوبر المجيد كتعبير عن حب واحتفاء المصريين بهذا الحدث التاريخي الهام في تاريخ مصر. وتتواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة بتقديم المزيد من الأنشطة الثقافية والفنية لمختلف الشرائح العمرية والمجتمعات في مصر.

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط

ورشة فنية للأطفال بثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط