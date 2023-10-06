تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني الاحتفال بالمولد النبوي الشريف وتقديم العديد من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

شهد قصر ثقافة الغنايم برئاسة هبه حسين صبره احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بمقر القصر

بدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم أعقبها محاضرة عن مولد الرسول صلى الله عليه وسلم حاضرها الشيخ صلاح عبد الرحمن والذي تناول الحديث عن مولد الهادى البشير وما كان يتصف به من صفات مثل الأمانة والصدق والإخلاص واختتم حديثه ببعض الابتهالات الدينية منها " قمر سيدنا النبي " و " انت النبي "

وفي سياق متصل شهدت الإحتفالية مقتطفات الانشاد الديني والابتهالات ومجموعة من القصائد الشعرية للمواهب الادبية الشابة محمود خلف و شهد سيد و مازن علاء و تيسير محمود

ثقافة الغنايم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة الغنايم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

ثقافة الغنايم يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف