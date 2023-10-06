سجل المواجهات المباشرة بين ايمبولي واودينيزي في الدوري الإيطالي

سيكون ملعب نادي ايمبولي كارلو كاستيليني مرحبا لمواجهة صاحب الملعب فريق ايمبولي مع منافسة اودينيزي في السابعة والنصف من مساء الجمعة في افتتاح الجولة الثامنة للدوري الإيطالي.

ويدخل ايمبولي واودينيزي المباراة وهما يعانيان كثيرا في بطولة الدوري الإيطالي حيث يحتل ايمبولي المركز التاسع عشر في جدول البطولة برصيد ثلاث نقاط من فوز واحد وستة هزائم بينما لم يحقق اودينيزي حتى الان اي انتصار مكتفيا بتحقيق أربعة تعادلات و ثلاثة هزائم وضعت الفريق في المركز السابع عشر وهو ما يجعل المباراة في منتهى الأهمية للفريقين لمحاولة الخروج من النفق المظلم لسوء النتائج .

تاريخ مباريات ايمبولي مع اودينيزي



التقى ايمبولى مع اودينيزي في ٢٧ مباراة حقق تيمبولي الفوز في ٧ مباريات بينما حقق اودينيزي الفوز في ١٢ مباراة وانتهت ٨ مباريات بالتعادل بين الفريقين وسجل فريق ايمبولي ٢٧ هدف وسجل فريق اودينيزي ٣٦ هدف.

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب ايمبولي فقد كانت ١٣ مباراة فاز ايمبولي في خمسة لقاءات بينما حقق اودينيزي الفوز أربعة مباريات وحسم التعادل أربعة مباريات أخرى وسجل هجوم ايمبولي ١٥ هدف بينما سجل هجوم اودينيزي ١٣ هدف .

سجل المواجهات العشر الأخيرة بين ايمبولي و اودينيزي

٣ فبراير ٢٠١٦ ايمبولي - اودينيزي :١ / ١

٢٨ أغسطس ٢٠١٦ اودينيزي - ايمبولي : ٢ / ٠

٢٢ يناير ٢٠١٧ ايمبولي - اودينيزي : ١ / ٠

١١ نوفمبر ٢٠١٨ ايمبولي - اودينيزي : ٢ / ١

٧ ابريل ٢٠١٩ اودينيزي - ايمبولي : ٣ / ٢

٧ أغسطس ٢٠٢١ اودينيزي - ايمبولي : ١ / ٠

٦ ديسمبر ٢٠٢١ ايمبولي - اودينيزي : ٣ / ١

١٦ ابريل ٢٠٢١ اودينيزي - ايمبولي : ٤ / ١

٤ يناير ٢٠٢٣ اودينيزي - ايمبولي : ١ / ١

١١مارس ٢٠٢٣ ايمبولي - اودينيزي : ٠ / ١