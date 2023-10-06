تعقد الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، باقة من الفاعليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوى، وذلك في إطار الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

نظم قصر ثقافة أبوتيج، برئاسة محمود علي بيوض، احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف بمقر القصر.

بدأت فعاليات الاحتفالية بتلاوة آيات من الذكر الحكيم للشيخ على محمد جابر واعظ أوقاف أسيوط أعقبها ابتهالات وتواشيح دينية قدمها الشيخ عبد المهيمن محمد صادق واعظ أوقاف اسيوط منه "قمر سيدنا النبي" و"صلي الله على طه".

وتوالت الفقرات حيث شهدت الاحتفالية مقتطفات شعرية منها قصيدة فى حب المصطفى صلى الله عليه وسلم الشاعرة ندى سمير تلاها استعراض التنورة وكورال أطفال فرقة بسمة أمل تدريب الفنان طارق مصبح التي نالت إعجاب الجمهور.

ثقافة أبوتيج تحتفل بالمولد النبوي الشريف

ثقافة أبوتيج تحتفل بالمولد النبوي الشريف