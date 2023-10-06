نقاد نادي قصة أسيوط يشيدون بقصص "جدلية الهروب" للكاتبة ولاء عطا الله

عقد نادي قصة أسيوط، عصر أمس، جلسة خاصة بقصر ثقافة أسيوط لمناقشة المجموعة القصصية “جدلية التهرب” للكاتبة ولاء عطا الله عضو نادي القصة، بحسب الكاتب أحمد رشيد ال. - بطل رئيس نادي القصة، وقال إن الجلسة تضمنت عرض دراستين نقديتين للدكتور ثروت عكاشة السنوسي، والدكتور محمود فرغلي.

وأدارتها الدكتورة فاطمة الشريف، وتم خلالها الاستماع إلى العديد من الآراء النقدية المتوافقة مع الدراستين من خلال الإشادة بقدرات الكاتبة الفنية المتنوعة والقصص التي لها في المجموعة.



يقول الدكتور ثروت عكاشة السنوسي، عضو اتحاد الكتاب المصريين، إنه رغم كونها المجموعة القصصية الأولى للراوية ولاء عطا الله، إلا أن الغريب فيها أنها تتميز بالنضج الفني في الكتابة والأسلوب، بداية من اختياره لاسم المجموعة (جدلية الهروب) استخدم فيها صوراً جدلية تتنوع بين جدلية الذات وجدلية الذات: مسابقات مشكلات الحياة، صور جدلية مع الأشياء والنطاق ومن آثار هذا الجدل في الجانب النفسي وعلى نحو سيميائي فلسفي، نكتشف أن الكاتب قد نجح في دمج التصورات الخيالية مع الواقع المعاش، وقدم وجبة دسمة للقارئ المثقف تستحق التحية والتقدير.



وعن الدكتور محمود فرغلي عضو اتحاد الكتاب المصريين يقول: تتميز مجموعة ديالكتيك الهروب بثرائها الجمالي والفكري نظرا للغة الفنية التي تمتلكها الكتابة والقدرة على التقاط اللحظة السردية والتعمق في النفسية. عمق الشخصيات دون إضاعة واقعها المتأزم، فهي قصص لا تخفي الواقع بل تكشف مفارقاته.



من جانبها أشارت الدكتورة فاطمة الشريف إلى أن حلقة النقاش تأتي ضمن عودة الندوات المتخصصة التي ستقام شهرياً لمناقشة مجموعات من القصص القصيرة والروايات، وأشادت بالمداخلات النقدية العديدة المقدمة.

بقلم الروائي والناقد أيمن رجب الطاهر والدكتور أحمد مصطفى علي حسين والكاتبة سارة الليثي، والكاتب الدكتور وئام عصام والكاتب عاطف العزازي بحضور المهتمين بالفنون السردية.



تجدر الإشارة إلى أن كتاب "جدلية الهروب" الذي تصدره دار النشر المصرية السودانية الإماراتية، هو العمل الأول للكاتبة ولاء عطا الله أحمد عطا الله، كاتبة ومدونة، حائزة على عدة جوائز في القصة القصيرة، منها على الهواء. جائزة مسابقة القصة القصيرة التي تنظمها مجلة العربي الكويتية وجائزة مسابقة مجلة العربي الكويتية نادي القصة بأسيوط، جائزة المسابقة الأدبية لمنطقة وسط الصعيد الثقافي لمحافظة أسيوط. هيئة قصور الثقافة وجائزة مسابقة جائزة ابن خصيب للإبداع. كما ترشحت لجائزة الهيئة العربية للمسرح بالشارقة بعد أن تأهلت مسرحيتها «ثلاثة أيام فارغة» إلى القائمة القصيرة العشرين في المسابقة الوطنية للكتابة المسرحية الموجهة للكبار.