الان مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت

الان مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت، مشاهدة مباراة النصر وأبها بث مباشر في الدوري السعودي يلا شوت، ننتظر اليوم مباراة جديدة في الدوري السعودي بين كلا من نادي النصر ضد نادي أبها في بطولة دوري روشن السعودي، حيث نوفر لكم من خلال موقعنا بوابة المشهد والحقيقة موعد المباراة والقنوات الناقلة لها.

يستعد نادي النصر السعودي لمواجهة جديدة مساء اليوم الجمعة 6 أكتوبر 2023 ضد نادي أبها السعودي، كما يسعي نادي النصر للفوز بالمباراة وخطف الثلاث نقاط وتصدر جدول الدوري السعودي 2023-2024.

إلى المواجهة الخامسة والأولى عن اليوم الثاني في الأسبوع التاسع من Saudi Professional League 2023/2024، حيث قمة أبها ضد النصر.

يسعى النصر للفوز من أجل تحقيق الثلاث نقاط، ومواصلة المنافسة على لقب الدوري السعودي الغائب منذ سنوات، وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في الموسم الماضي، وأنتهت بإنتصار العالمي بهدفين لهدف.

وتعتبر تلك المباراة رقم 11 بينهما بعهد المحترفين، و تميل الكفة لصالح العالمي بـ6 انتصارات مقابل خسارتين وتعادلين.

يمكنك مشاهدة مباراة النصر وأبها عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة النصر وأبها عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

وتعد هذه المواجهة الخامسة بينهما على ملعب أول بارك في كافة المسابقات، وتمكن العالمي من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات، وخيم التعادل في لقاء وحيد.

نادي النصر

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الديار، الطامحين إلى الانتصار السابع على التوالي في المسابقة المحلية السعودية.

حاليًا يحتل القاري المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن: