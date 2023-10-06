الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

الطريق إلى البرلمان

النائبة أسماء الجمال ردًا على بيان الاتحاد الأوروبي: يتضمن أكاذيب ونرفضه

النائبة أسماء الجمال
النائبة أسماء الجمال

 رفضت النائبة الوفدية أسماء الجمال، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي بشأن مصر، معتبرة ذلك تدخلًا سافرًا وغير مقبول على الإطلاق في الشأن المصري.

رد النائبة أسماء الجمال على بيان الاتحاد الأوروبي:

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النائبة مها شعبان تدين بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر

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وكيل الشيوخ: بيان البرلمان الأوروبي حول مصر مرفوض.. ويعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية

 أكدت النائبة أسماء الجمال أن بيان الاتحاد الأوروبي يتضمن أكاذيب لا تمت للواقع المصري بصلة، كما أن توقيته في الوقت الحالي ينم عن سوء نية للدولة المصرية، كما أنه يتضمن معلومات تخدم أعداء الدولة المصرية.

 

 وقالت أسماء الجمال، نرفض التدخل في شئون مصر من قريب أو بعيد، مثمنة البيان الذي صدر عن مجلس النواب المصري الذي يعبر عن ممثلي الشعب.

 

 وأضافت، أضم صوتي لصوت بيان مجلس النواب المصري وأدعو البرلمان الأوروبي إلى أن يركز جهوده على الشأن الأوروبي والذي لا يخلو من الانتهاكات في مجال الحقوق والحريات؛ والتى كشفت عنها العديد من التقارير الدولية، حيث تشهد بعض الدول الأعضاء به تجاوزات مفرطة من قبل رجال الشرطة تجاه حرية التعبير والتجمع، فضلاً عن التمييز العنصري والديني، إلى جانب ازدواجية المعايير فى استقبال اللاجئين والتى ظهرت جلية فى استقبال اللاجئين الأوكرانيين "بثقافة الترحيب" فى حين يتم التعامل مع اللاجئين من الشرق الأوسط وأفريقيا بالعنف والمعاملة اللاإنسانية.

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