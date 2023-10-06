محسن منصور سعيد بحصول "سيب نفسك" على جوائز مهرجان القاهرة للمونودراما

أعرب الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث عن سعادته لحصول العرض المسرحي ( سيب نفسك ) علي عدة جوائز في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما .

جائزة أفضل ممثلة للفنانة فاطمة محمد علي وجائزة أفضل مونودراما مسرحية متكاملة ، كما حصل المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت علي جائزة التميز كمخرجا لمونودراما (سيب نفسك ) .



جدير بالذكر أن العرض حصل علي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر .

(سيب نفسك) حالة فريدة من البهجة والإمتاع ، مونودراما إستعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار ، تجمع بين فنون الرقص والغناء والأراجوز والعرائس المتحركة .



ترجمه د. نبيله حسن ، ديكور احمد امين ، ازياء نهاد السيد ، تصميم وتنفيذ عروسه د. نبيل الفيلكاوي ، اضاءه ابراهيم الفرن ، اشعار د.محمد مخيمر استعراضات مناضل عنتر ، موسيقى و الحان حاتم عزت ، تأليف مارك إيجيا ، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت