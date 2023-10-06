الجمعة 06 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

محسن منصور سعيد بحصول "سيب نفسك" على جوائز مهرجان القاهرة للمونودراما

بوابة الوفد الإلكترونية

أعرب الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث عن سعادته لحصول العرض المسرحي ( سيب نفسك ) علي عدة جوائز في ختام مهرجان القاهرة الدولي للمونودراما .

 

جائزة أفضل ممثلة للفنانة فاطمة محمد علي  وجائزة أفضل مونودراما مسرحية متكاملة ،  كما حصل المخرج المسرحي  الدكتور جمال ياقوت علي جائزة التميز كمخرجا  لمونودراما  (سيب نفسك ) . 
 

 

جدير بالذكر أن العرض حصل علي جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشر .

 

(سيب نفسك)  حالة فريدة من البهجة والإمتاع ، مونودراما إستعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار ،  تجمع بين فنون الرقص والغناء والأراجوز والعرائس المتحركة .  
 

 

ترجمه د. نبيله حسن ، ديكور احمد امين   ، ازياء نهاد السيد ،  تصميم وتنفيذ عروسه د. نبيل الفيلكاوي ،  اضاءه ابراهيم الفرن ، اشعار د.محمد مخيمر   استعراضات مناضل عنتر  ، موسيقى و الحان حاتم عزت ، تأليف مارك إيجيا ، دراماتورجيا وإخراج جمال ياقوت

الجريدة الورقية