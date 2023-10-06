الجمعة 06 أكتوبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مصر للطيران تحتفل بالذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

الذكري الخمسين لنصر
الذكري الخمسين لنصر أكتوبر المجيد

وسط أجواء احتفالية يسودها البهجة والسرور والوطنية، احتفلت مصر للطيران الناقل الوطنى، اليوم مع عملائها المسافرين في مطار القاهرة الدولي باليوبيل الذهبي لذكري نصر أكتوبر المجيد.

 

هذا وقد قام فريق من مصر للطيران بتقديم شيكولاتة تحمل علم مصر للركاب بصالة السفر وفي استراحات الخدمة المميزة احتفالًا بهذه المناسبة الوطنية مع المسافرين.

 

وتثّمن مصر للطيران الناقل الوطنى دور قواتنا المسلحة الباسلة في صون وحماية مقدرات شعب مصر العظيم، فضلًا عن تضحياتهم الجليلة من أجل رفعة هذا الوطن.

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