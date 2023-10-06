أمن أسيوط ينجح في ضبط 12 قضية "اتجار" و60 قطعة سلاح ناري

أكدت مصادر أمنية في مديرية أمن أسيوط عن تنفيذ حملة أمنية موسعة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع الأسلحة والذخائر غير المرخصة. وقد أسفرت هذه الحملة عن ضبط كمية كبيرة من الأسلحة النارية والمخدرات.

وتم خلال الحملة ضبط 60 قطعة سلاح ناري منها 15 بندقية آلية و23 بندقية خرطوش، بالإضافة إلى 22 فرد محلي وعدد من الطلقات المختلفة الأعيرة. وتم القبض على 50 متهما، من بينهم 37 معلومات جنائية.

وبالإضافة إلى ذلك، تم ضبط 12 قضية "اتجار" في المواد المخدرة، حيث تم ضبط كمية من المواد المخدرة المتنوعة والأقراص بحوزة 14 متهما. ومن بين المتهمين، 11 معلومات جنائية.

وتم أيضا تنفيذ 518 حكم قضائي متنوع، في إطار جهود الشرطة لضبط الأفراد المطلوبين وتنفيذ الأحكام القضائية.

تأتي هذه الحملة ضمن استراتيجية الأجهزة الأمنية للقضاء على الجريمة وتعزيز الأمن والاستقرار في المدينة. وتهدف هذه الحملة إلى القضاء على الجرائم المرتبطة بالأسلحة غير المرخصة وقمع الإتجار غير القانوني بالمخدرات، في سبيل حماية المجتمع وضمان سلامة المواطنين.

