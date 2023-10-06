الهجرة تؤكد: الاستثمار العقاري على رأس اهتمامات المصريين بالخارج

أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، أن هناك اهتماما بالغا من القيادة السياسية بالمصريين المقيمين بالخارج، والتوجيهات الخاصة بزيادة الترويج الخارجي لفرص الاستثمار العقاري المتوفرة في مصر، حيث إن التعاون مع شركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، يساهم في تحقيق هدف الترويج للعقار المصري.

وأضافت وزيرة الهجرة، أن الاستثمار العقاري يأتي على رأس اهتمامات المصريين بالخارج، وفقًا لما تم إجراؤه من استطلاعات الرأي، وكذلك خلال نقاشات مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج.

وزيرة الهجرة: حريصة على عرض المنتج العقاري المصري في كافة دول العالم

وتابعت وزيرة الهجرة أنها حريصة على عرض المنتج العقاري المصري في كافة دول العالم، لنذهب بالاستثمار العقاري إلى آفاق جديدة، لافتة إلى أن التنمية العمرانية بمصر شهدت معدلات غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، مع تنفيذ المشروعات التنموية الكبري التي تشهدها المحافظات كافة، مشيرة إلى أن هذه المعارض تعد نافذة جديدة لكل هذه الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم، ويؤكد رؤية مصر المتطلعة لمزيد من التقدم في هذا المجال، في إطار استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠ واستجابة لطلبات المصريين بالخارج لامتلاك عقار بالوطن.

الإنجازات بالسوق العقاري المصري على مستوى العالم

وقد استقبلت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الدكتور باسم كليلة رئيس مجلس إدارة شركة "إكسبو ريبابليك"، لبحث توفير الدعم والترويج للعقار المصري بالخارج في إطار البروتوكول الموقع بين الوزارة وشركة "إكسبو ريبابليك" لتنظيم المعارض، بشأن التعاون في الترويج للعقار المصري وتنظيم المعارض العقارية بالخارج.

وكانت قد دعت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، أبناءنا المصريين في الخارج إلى المشاركة في الدورة الرابعة من مسابقة "المبدع الصغير" والتي تنظمها وزارة الثقافة، وتأتي تحت رعاية السيدة الفاضلة "انتصار السيسي" قرينة فخامة السيد رئيس الجمهورية، والتي انطلقت بدءًا من 1 أكتوبر الجاري وتستمر حتى 31 ديسمبر 2023، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ووزارة الثقافة.



