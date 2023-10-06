هالاند يكشف كواليس صدمته من كلمات جوارديولا في أول مران مع السيتي

كشف إيرلينج هالاند لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي، عن كواليس أول رساله من المدير الفني بيب جواديولا في أول مران للاعب معه.

تصريحات هالاند

وقال هالاند في تصريحات صحفية نشرتها صحيفة “ تليجراف ” : " "جوارديولا يطلب الكثير من اللاعبين في المران".

وأضاف هالاند: "عندما تحدثت إليه قبل انضمامي إلى الفريق قال لي: لا أهتم بما تفعله، افعل ما تريد، لكن حينما تجدني في أرضية الملعب للمران يجب أن تكون في قمة تركيزك وإلا سأحطمك".

وتابع هالاند:"أصبح الناس يصابون بصدمة عندما لا أسجل أكثر من صدمة تسجيلي للأهداف، عندما لا أسجل أصبح العنوان في وسائل الإعلام النرويجية هذا هو الحال ولكنه شئ جيد، لا أشتكي على الإطلاق، لكنني أيضا وقعت مع السيتي لتسجيل الأهداف".

و واصل هالاند: "في المباريات عادة عندما ينتقدني الناس لعدم لمس الكرة يمكنني أن أخرج من الصندوق وألمس الكرة عدة مرات، لكنه مجرد نوع من التجول والوقوف هناك".

وعن إمكانية تحطيمه للرقم القياسي لآلان شيرير في الدوري الإنجليزي قال هالاند: "ما هي مدة عقدي ثلاث سنوات و10 أشهر متبقية؟ لذلك لا يزال هناك وقت للقيام بذلك أليس كذلك؟" .