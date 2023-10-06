ندوة تشكيلية عن موزاييك أماني زكريا في ختام حديث الملامح بالأوبرا

تعقد الفنانة التشكيلية أماني زكريا، ندوة تروى خلالها تجربتها في فن الموزاييك تختتم بها معرضها حديث الملامح ويديرها الناقد والكاتب الصحفى حمدى البصير، وذلك في السادسة مساء الاثنين 9 اكتوبر بقاعة زياد بكير للفنون التشكيلية بالمكتبة الموسيقية فى الأوبرا والتى احتضنت المعرض.

وخلال الندوة توضح الفنانة اماني زكريا توجهها فى فن الموزاييك والذى تناولت فيه مدرسة البورتريه بالزجاج الملون، واساليب ابراز تعبيرات الوجه والعيون بنظراتها المختلفة.

تقول اماني ان استخدام الزجاج الملون فى فن البورتريه يتطلب مهارات خاصة بسبب درجة الصعوبة التى تميزه واحتياجه لدقه في العمل والصبر، واشارت ان الملامح والعيون ستظل عنوان الحقيقه واسهل الطرق لمعرفة هوية الشخص، واضافت ان

احد اهم واجمل اللوحات التي عرضت بورتريه للاعب المصري العالمي محمد صلاح والتى تم تنفيذها باسلوب فن الموزاييك حيث لاقت اعجابا كبيرا من مختلف شرائح زوار المعرض سواء التشكيليين والنقاد والصحافيين والجمهور المتذوق للفنون .