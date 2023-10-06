ماليزيا والإمارات.. التطلع لشراكة اقتصادية شاملة بين البلدين

ماليزيا.. باتت من اكثر الدول بحثا على جوجل، وجاء ذلك بعد لقاء الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم.

وجاء اللقاء في أبوظبي، أمس الخميس لبحث علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة ويتسق مع أولويات التنمية والازدهار المستدام للبلدين، وذلك وفق لما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام).

واستعرض الجانبان الماليزي والإماراتي، مسارات التعاون والفرص الطموحة لبناء شراكات مثمرة بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي، وغيرها من الجوانب التي تخدم رؤية البلدين وتوجههما نحو التنمية المستدامة والازدهار لتحقيق مستقبل أفضل لشعبيهما.

وأكد الجانبان الاهتمام المتبادل بدفع التعاون ضمن التوجه نحو إقامة شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

كما بحث رئيس وزراء ماليزيا والرئيس الإماراتي عددا من القضايا والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأن الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد رئيس وزراء ماليزيا حرص بلاده على توسيع آفاق التعاون والعمل المشترك مع الإمارات في جميع المجالات وفي مقدمتها الاقتصادية والاستثمارية والتنموية وغيرها من المجالات الحيوية.

وفي نفس السياق قال رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم إن ماليزيا والإمارات اتفقتا على القيام بصورة مشتركة بتأسيس طاقة متجددة بقدرة 10 غيغاوات في ماليزيا بقيمة 8 مليارات دولار بحلول عام 2025، وفق شبكة العربية.

وفي مايو 2023، أعلنت ماليزيا والإمارات اتفاقهما على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، وهو نوع من الاتفاقات الاقتصادية الثنائية تبرمها الإمارات مع عدة دول منذ عام 2021، وذكرت وقتها وزارة التجارة الماليزية في بيان أن الاتفاقية ستشمل مجالات التجارة في السلع والخدمات وكذلك الاستثمارات والتعاون الاقتصادي.