الفتح يخطف انتصار مثير من الاتفاق في الدوري السعودي

نجح فريق نادي الفتح في خطف ثلاثة نقاط ثمينه من نظيره الاتفاق بعدما حقق الانتصار عليه بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي جمعت الطرفين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد محمد بن فهد، ضمن مواجهات لجولة التاسعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الفتح يخطف انتصار مثير من الاتفاق بدوري روشن

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب موسمي ديمبلي في الدقيقة 64 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب لوكاس زيلارايان من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 85، وتمكن دجانين تفاريس "البديل" من تسجيل هدف الانتصار ليخطف ثلاثة نقاط من الاتفاق في اللحظات الاخيره.

فوز الفتح على الاتفاق هو الانتصار الخامس في مسابقة الدورب هذا الموسم بعد تعادلين وهزيمتين ليصل رصيده إلى 17 نقطة في المركز الخامس بجدول الترتيب.

على الجانب الأخر نادي الاتفاق الذي تلقى الهزيمة الثانية هذا الموسم بعد تعادلين وخمسة انتصارات، ليتوقف رصيده عند 17 نقطة في المركز السادس، ليخسر تقدمه على منافسة في الترتيب قبل مواجهة اليوم، وسيكون في موقف أصعب حال حقق الاهلي الفوز على الاتحاد غدًا الجمعة.