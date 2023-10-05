صحة أسيوط: "تقديم خدمات طبية لـ8,803 مواطن بالقرى والمراكز"

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة أسيوط، عن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بشكل مجاني لـ8,803 مواطن في أسيوط من خلال القوافل الطبية التي قدمت خدماتها بشكل مجاني وتم تنفيذها خلال شهر سبتمبر الماضي في إطار مبادرة "100 يوم صحة" التي تهدف إلى توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين.

أكد الدكتور محمد نادي، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، أن هذه القوافل تهدف إلى تسهيل تلقي الخدمات الطبية لكبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة.

تم تشخيص حالاتهم وتقديم العلاج اللازم لهم، كما تم إجراء عمليات جراحية لمرضى محددين، وتم توفير الأدوية اللازمة والتحاليل المخبرية بشكل مجاني للمرضى.

تعتبر هذه القوافل الطبية جزءًا من جهود الدولة لتحسين الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين بشكل مجاني، فالكثير من الأشخاص غير قادرين على تحمل تكاليف العلاج الطبي، وبفضل هذه القوافل يتمكنون من الحصول على العلاج اللازم دون أي تكلفة.

تستهدف هذه المبادرة الكثير من الفئات المهمة في المجتمع، مثل كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، إذْ يكون لديهم صعوبة في الوصول إلى المراكز الطبية أو تكاليف العلاج باهظة، لذا فإن توفير هذه الخدمات الطبية المجانية يسهم في تحسين حياة هذه الفئات وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.

يُشكر الكثير من المواطنين في أسيوط على هذه المبادرة القيمة التي توفرت لهم، إذْ تتمتع المحافظة بعدد كبير من السكان وبالتالي تكون الحاجة إلى الخدمات الطبية اللازمة أكبر.

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود الدولة لتحسين الرعاية الصحية في الريف المصري، إذْ يعاني الكثير من المزارعين والعملة في الريف من صعوبة الوصول إلى الرعاية الصحية، ومن خلال تقديم الخدمات الطبية المجانية في القوافل، يتم تلبية احتياجاتهم وتحسين حالتهم الصحية.

على الرغم من تحقيق نجاحات كبيرة في مجال توفير الخدمات الطبية المجانية للمواطنين، إلا أن هناك الكثير من التحديات التي تواجه هذه القوافل الطبية، مثل نقص الكوادر الطبية والتمويل الكافي، ومن أجل مواصلة تنفيذ هذه المبادرة القيمة وتوفير الخدمات الطبية للمواطنين، يتطلب الأمر تعزيز الدعم والتعاون من الحكومة والمؤسسات الصحية والمتطوعين.

تعد مبادرة "100 يوم صحة" بمديرية الصحة والسكان باسيوط أحد النماذج الناجحة في توفير الخدمات الطبية المجانية وتحسين الرعاية الصحية للمواطنين، ونتمنى أن يستمر الدعم لهذه المبادرة وتتوسع لتشمل المزيد من المحافظات في مصر، لتحقيق رؤية مصر 2030 لتوفير خدمات صحية ممتازة وشاملة للجميع.