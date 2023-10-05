بوتين يُطلق تصريحات نارية أمام منتدى "فالداي" الدولي

أكد الرئيس الروسي، "بوتين"، أنه كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية في أوكرانيا، وأن زمن الهيمنة إلى زوال، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الجمعة.

أبرز تصريحات الرئيس الروسي أمام المنتدى الدولي "فالداي" في سوتشي اليوم:

بوتين لأعضاء نادي فالداي: عندما التقينا للمرة الأولى منذ عشرين عاما كانت بلادنا تتجاوز مرحلة صعبة عقب انهيار الاتحاد السوفيتي.

بوتين: المشكلات البشرية تحتاج إلى قرارات وحلول جماعية لمواجهة التحديات.

بوتين: توقع البعض بانتهاء الحرب الباردة أن تعمل روسيا لمصلحة الآخرين. لم يستمع ولم يرغب أحد في الاستماع إلينا.

بوتين: الولايات المتحدة اتخذت نهج الهيمنة العسكرية والسياسية والاقتصادية والإنسانية وحتى الأخلاقية. إلا أن العالم معقد أكثر مما هو متوقع كي يدار من قبل طرف واحد.

بوتين: الغرب يعرف أن الطاقة كان الغرب يحصل عليها بسبب سياساتها الاستعمارية، وبسبب سرقتها للموارد.

بوتين: الغرب بحاجة للوقود والخامات ليدعم تطوره، لم يتوقف الغرب عند هذا الحد، لكنه تجاهل كل اقتراحاتنا وعرضنا على شركائنا وحلفائنا، وعندما عرضنا عليهم الانضمام إلى "الناتو" قالوا لنا: لا حاجة لـ "الناتو" لمثل دولتكم.

بوتين: لكل فعل ردة فعل وليس لدينا مطامع

بوتين: كان من الضروري الرد على التهديدات الغربية. لم نبدأ الحرب في أوكرانيا، وإنما نحاول إنهاء الحرب التي شنت ضدنا.

بوتين: كان هناك حرب حقيقية لعشر سنوات في دونباس بالدبابات. العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا جاءت لإنهاء هذه الحرب.

بوتين: لكل فعل رد فعل، وكل من يأخذ على عاتقه بأنه استثنائي وأن لديه كل الحق في إملاء هيمنته فللأسف سيكون هناك رد. الدول الغربية فقدت التعامل مع الواقع.

بوتين: ليس لدينا أي مطامع في المزيد من الأراضي. نحن أكبر دولة في العالم ولدينا مساحات كبيرة يجب استغلالها في بلادنا.

بوتين يرسم ملامح العالم الذي تتطلع إليه روسيا ويعرض محاولات الغرب لخلق الأعداء