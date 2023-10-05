الخميس 05 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمين عام الوحدة الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى انتصارات أكتوبر

السفير محمدى أحمد
السفير محمدى أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية

قدم السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقرا دائما له، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة و برلمان وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.


وأكد السفير محمدى الني، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تعكس لحظات فارقة من عمر الأمة العربية وتضحيات الشعب المصرى وما حققته القوات المسلحة المصرية من بطولات كبيرة وعظيمة خلدها التاريخ باعتبارها ملحمة عسكرية  أعادت للأمة العربية وفى مقدمتها مصر كرامتها.

 

وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل هى أيقونة العسكرية المصرية تتغنى بها الأجيال القادمة فى عزة وفخر بعد تضحيات أبطال مصر وإخوانهم ممن شاركوا فى تلك الحرب الوطنية العربية التى أعادت للأمة العربية مجدها فى الدفاع عن أرضها وسيادتها، وسوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها.


انتصارات أكتوبر عكست قوة وعبقرية العقلية العسكرية المصرية

وشدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن انتصارات أكتوبر المجيدة عكست قوة وعبقرية العقلية العسكرية المصرية فى التضحية والنضال من أجل استعادة الحقوق المسلوبة وكيفية الحفاظ على الأوطان من الاستعمار والاحتلال.

مواد متعلقة

الجامعة العربية تنظم برنامجًا تدريبيًا لتعزيز قدرات أعضاء الشبكة العربية للنساء وسيطات السلام

الجامعة العربية تطلق مبادرة إقليمية لصحة المرأة العربية تحت مظلة مبادرة المحفظة الوردية

سفير فلسطين مهنئًا مصر بذكرى نصر أكتوبر: أعادت الاعتبار والكرامة للأمة العربية

التعاون الإسلامي تدين اقتحام المسجد الأقصى وإغلاق الحرم الإبراهيمي

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر

برئاسة السفير الرحبي انتخاب 3 أعضاء جدد فى لجنة حقوق الإنسان بالجامعة العربية

وفد المنظمة العربية للتنمية الزراعية يشارك في مؤتمر الأمن الغذائي بالمغرب

الصندوق العربي للمعونة الفنية للدول الإفريقية يفتتح دورة تدريبية بالجزائر لصالح مهندسي الري الأفارقة
الجريدة الورقية