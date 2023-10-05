أمين عام الوحدة الاقتصادية يهنئ الرئيس السيسي وشعب مصر بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم السفير محمدى أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية ويتخذ من القاهرة مقرا دائما له، التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي وحكومة و برلمان وشعب مصر العظيم بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة.



وأكد السفير محمدى الني، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة تعكس لحظات فارقة من عمر الأمة العربية وتضحيات الشعب المصرى وما حققته القوات المسلحة المصرية من بطولات كبيرة وعظيمة خلدها التاريخ باعتبارها ملحمة عسكرية أعادت للأمة العربية وفى مقدمتها مصر كرامتها.

وأشار الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن ذكرى انتصارات أكتوبر ستظل هى أيقونة العسكرية المصرية تتغنى بها الأجيال القادمة فى عزة وفخر بعد تضحيات أبطال مصر وإخوانهم ممن شاركوا فى تلك الحرب الوطنية العربية التى أعادت للأمة العربية مجدها فى الدفاع عن أرضها وسيادتها، وسوف تظل علامة فارقة ومضيئة في تاريخ الأمة العربية بأكملها.



انتصارات أكتوبر عكست قوة وعبقرية العقلية العسكرية المصرية

وشدد الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية أن انتصارات أكتوبر المجيدة عكست قوة وعبقرية العقلية العسكرية المصرية فى التضحية والنضال من أجل استعادة الحقوق المسلوبة وكيفية الحفاظ على الأوطان من الاستعمار والاحتلال.