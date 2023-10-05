عدالة ومساندة تهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بذكرى انتصارات أكتوبر

قدم مجلس أمناء مؤسسة عدالة مساندة المرأة المصرية، برئاسة المستشارة الدكتورة هالة عثمان، خالص التحية والتقدير والتهنئة للشعب المصري العظيم، والقوات المسلحة المصرية الباسلة، بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر ومرور 50 عاما على ذكرى النصر والانتصار العظيم، كما وجه مجلس أمناء المؤسسة تحية خاصة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذه المناسبة.





وقالت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أن ذكرى النصر ومرور 50 عاما على معركة الكرامة تعيد إلى الأذهان بسالة القوات المسلحة المصرية التي كانت ولا زالت وستكون درع وسيف هذا الوطن، كما أنها تعود بنا إلى عبقرية العقلية المصرية في التخطيط والتنفيذ، وإلى قدرة الشارع المصري في الوقوف خلف جيشه وقيادته.





وأشارت رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، أنه بات علينا الحفاظ على جميع المكتسبات التي خرجنا بها من الانتصار العظيم، وبعد مرور 50 عاما على هذا النصر علينا الحفاظ على انتصار جديد رسمته الجمهورية الجديدة بوضعية مصر المختلفة والمؤثرة وسط كبريات دول العالم، وقدرة الجيش المصري العظيم على التصدي لأي انتهاكات بحق الوطن، والشعب المصري القادر على الوقوف أمام التحديات العالمية والمحلية والإقليمية التي تواجه الدولة وهو في القلب منها.





وقدمت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، تحية خالصة من القلب لكل الشهداء على مدار تاريخ مصر منذ بداية الحضارة وحتى اليوم، مثمنة أدوار أبطال أكتوبر ومن ساهموا في تحقيق النصر، ولكل جندي مصري دافع بشرف عن تراب بلاده.





وطالبت المستشارة الدكتورة هالة عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية، الشعب المصري العظيم بالوقوف خلف قيادته السياسية والقوات المسلحة المصرية والشرطة المدنية بإيمان وعزيمة حتى نستطيع العبور بمصر إلى بر الأمان وذلك لن يتحقق إلا بالأمل والعمل وبذل الجهد.