"مياه أسيوط" تجري إجراءات استباقية لمواجهة التقلبات الجوية استعدادا للشتاء

استعدت شركه مياه الشرب والصرف الصحي باسيوط والوادي الجديد لموجه أمطار الشتاء بأسيوط بالتنسيق مع المحافظه ، حيث تم عمل تطهير وصيانه في جميع بالوعات الامطار واصلاح جميع التلفيات ببالوعات الامطار، بالإضافة إلى تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية هذا بالإضافة إلى تفعيل خطط الإغاثة بين شركات المياه الصرف الصحي بعضها وبعض كذا تفعيل خطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية وتفعيل خطة استدعاء العاملين على المعدات في حالة الطوارئ والتأميد على جاهزية كافة المعدات لم اجهة الأمطار الغزيرة والسيول

كما أكد المهندس على الشرقاوي رئيس الشركة استعداد الشبكات والمحطات ومولدات الديزل والوقود واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنها وكذا رفع درجات الاستعداد القصوى في كافة المناطق الساخنة

واشار الشرقاوي إلى اتخاذ اجراءات استباقيه لمواجهه الأمطار في فصل الشتاء، وذلك في ظل توجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.