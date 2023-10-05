لأول مرة.. نجاح عملية استئصال رحم لسيدة في مستشفى البداري المركزي

تمكن فريق طبي من مستشفى البداري المركزي بأسيوط، من إجراء عملية استئصال رحم كاملة لسيدة أربعينية، بعد معاناتها من نزيف رحمي متكرر وعدم استخدام الأدوية، وذلك في أول مرة من نوعها بالمستشفى.

أجرى الفريق الطبي المشارك في العملية بقيادة الدكتور رامي ناصر، والدكتور محمود عباس أخصائي جراحة النساء والتوليد، ويساعده الدكتور محمود جابر طبيب التخدير، وفريق التمريض، عملية استئصال الرحم كاملة لسيدة تبلغ من العمر 47 عاماً، تعاني من نزيف رحمي متكرر،

وأكدت فشل العلاج الدوائي وأنه لا يوجد بديل آخر سوى إجراء عملية جراحية، وأن ذلك يأتي ضمن خطة تحسين خدمات المستشفى التي يقودها الدكتور محمود عبدالسلام مدير مستشفى البداري المركزي إما تقديم خدمة علاجية أفضل أو تحديث المستشفى بأجهزة حديثة ومتطورة.