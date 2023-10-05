التفاصيل الكاملة لـ مهرجان الغناء بالفصحى

يستقبل الوطن العربي احتفلات مهرجان الغناء بالفصحي في موسمه الثالث ، إذ ينطلق مهرجان الغناء بالفصحى الأسبوع القادم

وأعلنت وزارة الثقافة السعودية إقامة النسخة الثالثة من مهرجان الغناء بالفصحى على مسرح أبو بكر سالم في منطقة رياض بوليفارد سيتي.

يتضمن مهرجان الغناء بالفصحى أربع حفلات غنائية،وقد أعلنت أدارة المهرجان أن موعده من 12إلي 20 أكتوبر2023.

حفلة اليوم الأول من مهرجان الغناء بالفحصى

يحيي حفلة اليوم الأول، الخميس 12 أكتوبر كل من فنان العرب النجم محمد عبده، مع النجم لطفي بوشناق و النجمة ولاء الجندي.

حفلة اليوم الثاني من مهرجان الغناء بالفحصى

يعتلي مسرح أبو بكر سالم يوم الجمعة 13 أكتوبر القيصر النجم كاظم الساهر، بمشاركة الفنانة السعودية أروى والفنانة جاهدة وهبة ضمن حفلات اليوم الثاني.

حفلة اليوم الثالث من مهرجان الغناء بالفحصى

وفي الأسبوع الذي يليه، تحيي المطربة أصالة حفل يوم الخميس 19 أكتوبر مع والنجم صابر الرباعي والفنان برهان.

حفلة اليوم الرابع من مهرجان الغناء بالفحصى

والختام يوم الجمعة 20 أكتوبر مع النجم وائل كفوري، النجم محمد ثروت والنجمة مي فاروق

ويمثّل مهرجان الغناء بالفصحى واحداً من الفعاليات التي تنظمها وزارة الثقافة لتعزيز حضور اللغة العربية والاحتفاء بها، وذلك انطلاقاً من مسؤوليتها تجاه اللغة العربية وخدمتها والمحافظة عليها.

تذاكر مهرجان الغناء بالفصحى

وقد أعلنت وارة الثقافة أن تبدأ أسعار التذاكر من 200 ريال وتصل إلى 1700 ريال.

تستضيف وزارة الثقافة هذا الشهر أيضاً العروض الأرجينيتية في الرياض بتنظيم من هيئة المسرح والفنون الأدائية خلال شهر أكتوبر لسليط الضوء على التنوع الثقافي في الأرجنتين وأمريكا اللاتينية.

تأتي فعالية العروض الأرجنتينية في الرياض لتوسع الحوار الثقافي في المملكة وتقدم أوجه جديدة للفنون الأدائية للجمهور السعودي.