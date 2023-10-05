"حكاية وطن" احتفالية بذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بأسيوط

أقام فرع ثقافة أسيوط، احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد،، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وعمرو بسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة في إقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة محمد نبيل، وذلك من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء أركان حرب شريف سعد صالح مساعد قائد المنطقة الجنوبية العسكرية نائبًا عن قائد المنطقة الجنوبية العسكرية واللواء عبدالرازق سيد مساعد مدير أمن أسيوط والدكتور محمود عبدالعليم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون البيئة وخدمة المجتمع والدكتور عصام زناتي عميد كلية الحقوق بجامعة بدر والدكتور علاء حيالله نقيب الصيادلة بأسيوط ووكيل كلية الصيدلة بجامعة سفنكس وضياء مكاوي مدير عام فرع ثقافة أسيوط والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية بأسيوط والشيخ سيد عبدالعزيز مدير عام منطقة الدعوة والإعلام الديني وأمين عام بيت العائلة بأسيوط والشيخ محمد عبداللطيف مدير عام الدعوة بمديرية الأوقاف والأب عاموس بسطا نائبًا عن الأنبا يوأنس مطران أسيوط للأقباط الارثوذوكس والدكتورة مروة كدواني مقررة المجلس القومي للمراة بأسيوط وصفاء حمدان مدير قصر ثقافة أسيوط والقيادات التنفيذية والدينية بالمحافظة ورؤساء المراكز والاحياء وبعض الصحفيين والاعلاميين.

وتعالت الأصوات بالموسيقى الوطنية "الموسيقي في الميدان" وعروض ماسكات عرائس للأطفال بميدان طلعت حرب المواجه لقصر الثقافة

وشهدت ساحة القصر العديد من الفاعليات الثقافية والفنية منها عروض الاستقبال لفرقة أسيوط للفنون الشعبية والتي قدمت عروض التنورة و العصا بإشراف الفنان محمود يحيي والفنان عمرو عبد المحسن مدير الفرق الفنية بجانب تقديم ورش الرسم للأطفال بعنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" للفنانة ريتا وفيق وورش رسم علي الوجوه للفنانة نورهان حسام الدين حيث أشاد محافظ أسيوط باللوحات الفنية التي نفذها الاطفال موجهاً بأهمية ترسيخ المواطنة لدى الأطفال من خلال تقديم مثل تلك الورش خلال الاحتفالات القومية

أعقبها تفقد معرض "دار المعارف" للكتاب بقاعة المعارض بالقصر ، مشيدًا بالكتب المعروضة وتنوعها والتي تضم سلسلة إصدارات الكتب في مختلف تخصصات العلم والثقافة والمعرفة لكبار الكتاب والأدباء ورخص أسعارها معرض إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والذي يضم العديد من الكتب في مجال الأدب والفلسفة وبعض اصدارات النشر الاقليمي للأدباء باشراف الاستاذ ادم توفيق والاستاذ علاء جلال

وعلي مسرح قصر ثقافة اسيوط بدات فعاليات الاحتفال بالسلام الوطني تعالت فيها اصوات الجمهور بالنشيد الوطني وقدمت الحفل الدكتورة أسماء عبدالرحمن ثم فقرات المدح والانشاد الديني في حب الرسول صلى الله عليه وسلم للشيخ هاني الفولي والشيخ أحمد الشريف والمنشد شهاب الدين أحمد تلاها بعض الفقرات الفنية والشعرية عن انتصارات أكتوبر لطلاب جامعة سفنكس منها قصيدة شعرية للطالبة الاء أسامة إبراهيم وميساء احمد وعبد الرحمن عبد العزيز و فقرة غنائية لشانتال وفائي وبعض المواهب الشباب من طلاب الجامعة

وفي سياق متصل شهدت الإحتفالية مقتطفات شعرية في حب رسول الله لشاعر البردة الدكتور سيد عبدالرازق وبعض القصائد الثورية في عشق الوطن قدمها الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة القوصية بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر أعقبها عرض فيلم تسجيلي عن انتصارات أكتوبر 1973 من انتاج الشئون المعنوية بالقوات المسلحة المصرية.

بينما وجه محافظ أسيوط - خلال كلمته - أن احتفالات المحافظة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يعتبر تخليدا لذكرى انتصار العزة والكرامة مشيرا إلى إنه تم تنظيم احتفالات شعبية بالتنسيق مع فرع ثقافة أسيوط بقيادة ضياء مكاوى موجهاً تحية إعزاز وتقدير لشهداء الوطن من رجال القوات المسلحة والشرطة

بينما شهد المسرح العديد من الأغاني الوطنية لفرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني والاستاذ مصطفي المرى مدير الفرقة منها " ام البطل " و " بسم الله الله اكبر " و " حلوة بلادى " ثم تقديم بعض الهدايا التذكارية من جامعة سفنكس للحضور بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة.

"حكاية وطن" احتفالية ذكرى المولد النبوي الشريف واليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر بأسيوط