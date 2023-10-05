نظم فرع ثقافة أسيوط، فعاليات ثقافية وفنية متنوعة في قصور وبيوت الثقافة المنتشرة في ربوع محافظة اسيوط، ضمن البرنامج الذي أعدته الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لشهر أكتوبر الحالي.

وفي هذا السياق أقام قصر ثقافة ديروط محاضرة بعنوان “كيفية رعاية المسنين والاعتناء بهم” بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، تحدث خلاله الشيخ محمود زكي عن ضرورة رعاية كبار السن كبار السن ومعرفة احتياجاتهم من الناحية الصحية والخدمات والتغذية، مشيراً في نهاية كلمته إلى أهمية تعزيز حقوق كبار السن وتقديم الدعم لهم.

في إطار الفعاليات التي أقيمت بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل، وينفذها قسم ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي، شهد قصر ثقافة أسيوط أمسية شعرية.

قدمها المسرحي نعيم الأسيوطي، وتضمنت إلقاء قصائد دينية في حب الرسول بمناسبة المولد النبوي، أعقبها أنشودة دينية للفنانة أسماء محمد، بحضور نخبة من الشعراء والشاعرات. أدباء أبرزهم مدثر الخياط رئيس نادي القوصية الأدبي، ووليد حشمت رئيس نادي الأدب المركزي، والروائي رأفت عزمي. رئيس نادي الأدب بأسيوط

"ثقافة أسيوط" تنظم محاضرة “كيفية رعاية المسنين والاعتناء بهم” بديروط