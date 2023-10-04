بداء التقديم بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بجنوب سيناء

فتحت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، باب التقدم بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة طور سيناء للعام الدراسي 2023-،2024، اعتبارًا من اليوم الأربعاء، للطلاب المقبولين بالمدرسة، والذين اجتازوا اختبارات القدرات والمقابلات الشخصية، التي تمت بحضور أعضاء لجنة الاختبارات التي ضمت ممثل شركة We، ممثلي لأكاديمية ناس.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن تقديم المستندات الخاصة بالالتحاق بالمدرسة يجري بمبنى المديرية القديمة، من خلال لجنة جرى تشكيها لاستلام الملفات.

وأوضح عقل وكيل الوزارة، أن المستندات المطلوبة تتضمن، شهادة الإعدادية الأصلية وعدد 2 صورة منها، شهادة ميلاد حديثة للطالب و 2 صورة منها، و6 صور شخصية للطالب مكتوب أسفلها الاسم، و2 صورة من البطاقة الشخصية لولي الأمر، وأصل بيان النجاح و2 صورة منه، شهادة صحية من أي مستشفى حكومي تثبت خلو الطالب من الأمراض المزمنة، إيصال دفع المصروفات الدراسية من البريد، حافظة أوراق لونها أزرق.

وكان اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء كان قد صدق على النزول للحد الأدنى للقبول بالمدرسة من 240 درجة إلى القبول بحد أدنى 226 درجة تيسيرًا على الطلاب الراغبين في التقديم للالتحاق بالفرع الجديد لمدارس WE للتكنولوجيا التطبيقية بمحافظة جنوب سيناء

وتعتبر مدارس التكنولوجية التطبيقية، مدارس حكومية نموذجية للتعليم الفني بنظام الـ3 سنوات وتخضع جميعها لمجانية التعليم، وتعمل على تطبيـق المعايير الـدوليـة في طـرق التدريس والتـدريب، وتقوم هذه الـمـدارس عـلـى الـشـراكـة بـيـن وزارة التربيــة والتعليم والتعليم الفني، والقطاع الخاص أو العام، من أجل الارتقاء والنهوض بمنظومة التعليم الفني بمـصـر، وإعداد خريجين مؤهلين للعمل بسوق العمل محلياً أو دولياً.

ويحصل خريخي المدارس التكنولوجيا التطبيقية، على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية، والحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي والتدريب العملي خلال فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي، إضافة إلى فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج ومكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي والحصول على الزي المدرسي مجانًا.