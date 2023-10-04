Spotify يمنح مشتركي Premium 15 ساعة مجانية من الاستماع إلى الكتب الصوتية

أضافت Spotify ميزة جديدة للمشتركين المميزين المخصصة لعشاق الكتب. بدءًا من 4 أكتوبر، سيتمكن المشتركون في المملكة المتحدة وأستراليا من الوصول إلى مجموعة مختارة تضم أكثر من 150 ألف كتاب صوتي دون الحاجة إلى دفع المزيد. سيتمكن المشتركون في الولايات المتحدة أيضًا من الاستمتاع بالميزة الجديدة في وقت لاحق من هذا العام. بينما يمكنهم الوصول إلى مجموعة واسعة من الكتب ويمكنهم اختيار الاستماع إلى أي عدد يريدونه، فإن العرض يأتي مع ميزة: سيحصل المشتركون على 15 ساعة فقط من الاستماع المجاني للكتب الصوتية كل شهر. أخبرنا عملاق البث أنه يمكن للمستخدمين زيادة ساعات الاستماع الخاصة بهم بما يصل إلى 11 دولارًا لمدة 10 ساعات أخرى بعد التخصيص.

وهذا يجعل خدمة Spotify أكثر تكلفة بكثير من خدمة Audible، والتي تكلف 8 دولارات شهريًا وليس لها حد للاستماع. أتاحت الشركة لأول مرة الكتب الصوتية على منصتها في سبتمبر من العام الماضي. تم إطلاقه مع 300 ألف عنوان في مكتبته، ويمكن للمستخدمين شراء أي منها من داخل الخدمة. كان بإمكان Spotify إضافة كتب صوتية إلى اشتراكات Premium كوسيلة لجذب المستخدمين إلى استهلاك أنواع مختلفة من الوسائط في مكان واحد. إنها مجرد مسألة ما إذا كان المستخدمون على استعداد لدفع 11 دولارًا مقابل كل 10 ساعات من الاستماع بعد أول 15 ساعة. قد يبدو هذا طويلًا بالنسبة للبعض، ولكن بالنسبة للقراء النهمين (أو مستمعي الكتب الصوتية)، فإن هذا ليس كافيًا على الإطلاق.

أوضحت Spotify في إعلانها: "نعتقد أن تقديم الموسيقى والبودكاست والكتب الصوتية المخصصة على منصة واحدة يمنحك طريقة رائعة للتواصل مع الفنانين ومقدمي البودكاست والمبدعين والمؤلفين المفضلين لديك - كل ذلك في مكان واحد".

ومع ذلك، لا يزال بإمكان المستخدمين شراء أي عنوان يريدونه من مكتبة الكتب الصوتية في Spotify، لذلك ليست هناك حاجة للدفع مقابل ساعات إضافية إذا كان لديهم كتب معينة في الاعتبار. تأتي الميزة أيضًا مع وضع إشارة مرجعية تلقائية، مما يمنع المستخدمين من الاضطرار إلى تكرار الصفحات وفقدان دقائق ثمينة من الاستماع. بالإضافة إلى ذلك، إذا قاموا بتنشيط Spotify Sleep Timer، فيمكنهم النوم أثناء الاستماع إلى كتبهم دون الحاجة إلى الترجيع عند الاستيقاظ. ومن الجدير بالذكر أيضًا أنه يمكن للمشتركين تنزيل الكتب الصوتية للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال.

في الوقت الحالي، الميزة الجديدة متاحة فقط لمشتركي Premium الأفراد ولمديري التخطيط لحسابات Family أو Duo، لكن Spotify تقول إنها تخطط لتوسيع نطاق توفرها في المستقبل.