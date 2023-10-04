السعودية تعلن الترشح لاستضافة كأس العالم 2034

أعلن ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نية الترشح لاستضافة كأس العالم 2034 النسخة الخامسة والعشرين من المونديال، والتي كانت بعد تأكيد لما قالت وكالة الأنباء السعودية من خلال حسابها الرسمي.

رئيس الاتحاد السعودي يعلن الترشح لاستضافة كأس العالم:

وكتب ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، من خلال حسابه الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "دعم مستمر وتمكين لا محدود من قيادتنا - حفظها الله - للقطاع الرياضي، خطوة تواكب مسيرة التطور والإلهام التي نعيشها في المملكة".

والتي كانت في تعقيب لما كتبته وكالة الأنباء السعودية من خلال حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "سمو ولي العهد رغبة المملكة في استضافة كأس العالم 2034، تعد انعكاسًا لما وصلت إليه - ولله الحمد - من نهضة شاملة على الأصعدة والمستويات كافة، الأمر الذي جعل منها مركزًا قياديًا وواجهة دولية لاستضافة أكبر وأهم الأحداث العالمية في مختلف المجالات، بما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري وثقافي عظيم".

وكالة الأنباء السعودية تؤكد الترشح لاستضافة كأس العالم:

تأكيدًا لما نشرته وكالة الأنباء عن ملف استضافة كأس العالم 2034 في الممكلة العربية السعودية، قالت الوكالة إن الاتحاد السعودي يعلن نية المملكة الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد نحو تسخير كافة الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم".

تعتبر المملكة العربية السعودية المرشح الأقرب والأقوى للحصول على بطولة كأس العالم 2034، خاصة بعد التطور الكبير الذي حققته الكرة السعودية في الموسمين الماضيين، فضلًا عن توجيه العالم أعينه نحو الملاعب السعودية في الموسم الحالي بسبب الصفقات العالمية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” قد أعلن أن نسخة كأس العالم 2034 ستكون من حق دول قارة آسيا وأوقيانوسيا، بتنظيم مشترك مثل نسخة 2026 ونسخة 2030، وتمتلك السعودية الحظ الأكبر في استضافة بطولة المونديال 2034.