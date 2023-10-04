عقدت مكتبة الطفل والشباب بأسيوط الجديدة برئاسة شيماء عبدالعال أمسية أدبية خاصة لنادى أدب أسيوط الجديدة برئاسة الشاعر سيد سليم وبإشراف الفنان محمد عبد المجيد احتفالاً بذكرى المولد النبوي الشريف.

جاء ذلك في إطار الإحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى.



بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لرئيس النادى الأديب الدكتور سيد سليم و أدارتها الأديبة نهال النجار تناول حديثه حول المولد النبوي عند شعراء الفصحى وتناول قصيدة ولد الهدى لأمير الشعراء أحمد شوقى نموذجا و قارن الشاعر سيد سليم بين همزية شوقي وهمزية البوصيري و اختتم حديثه بقصيدة مدح في الرسول صلى الله عليه وسلم.



شهد الملتقي مقتطفات من القصائد الشعرية والتي تنوعت بين الفصحى والعامية حيث شارك مجموعة من الشعراء منهم الشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزى بأسيوط و الشاعر احمد الشافعى والأديب الدكتور جابر عبدالغفار و الشاعرة هند محسن والناقد الأدبي محمود سلام والشاعرة حفيظة العطيفي و الشاعر دياب سعودي كما شارك في الملتقي مجموعة من المواهب الأدبية الشابة منهم جنى الكاشف و التى ألقت قصيدة عن القدس

نادى أدب أسيوط الجديدة يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط الجديدة يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط الجديدة يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط الجديدة يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف