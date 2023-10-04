نادي أدب "ثقافة أبوتيج" يناقش الأعمال الأدبية للمواهب الشابة

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على دعم الأدباء والكتاب والمفكرين في صعيد مصر وإيمانا بدور الأدب في إثراء المحتوى الثقافي والفكري تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوطبرئاسة ضياء مكاوي باقة من اللقاءات والمحاضرات والندوات التثقيفية الأدبية ضمن فعاليات نوادي الأدب التابعة لفرع ثقافة أسيوط .

وفي ليلة أدبية جديدة شهد قصر ثقافة أبوتيج برئاسة محمود علوى بيوض ملتقى ثقافي أدبي ضمن فعاليات برنامج الإبداع لنادي الأدب بقصر ثقافة ابوتيج برئاسة الشاعر روماني يسرى وبإشراف محمد محمود صالح قاعود مسئول نادي الأدب بثقافة أبوتيج

وبمشاركة متميزة لنخبة من كبار أدباء الصعيد الثقافى وعلى رأسهم الشاعر محمد المجريسي و الشاعر عصام همام والشاعر محمد دسوقي قبيصي والشاعر محمد علي الاسيوطى والاديب احمد راشد البطل رئيس نادى القصة باسيوط والشاعر محمد فرغلي العريان والشاعر سعد سعيد والشاعر فارس سعيد والشاعر احمد حسين جاداللهوالشاعر جمال عويس

وقد تم طرح بعض القصائد الشعرية الجديدة بينما تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية حيث شارك الأدباء فيها ببعض من المربعات الشعرية وبعض القصائد للمواهب الأدبية الشابة

نادي الأدب بقصر ثقافة أبوتيج يناقش الأعمال الأدبية للمواهب الشابة

نادي الأدب بقصر ثقافة أبوتيج يناقش الأعمال الأدبية للمواهب الشابة