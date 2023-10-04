قصر ثقافة جمال عبدالناصر يواصب فعاليات ورش التفصيل والخياطة

نظم قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر بأسيوط، برئاسة أحمد حمزة ورش التفصيل والخياطة لمصممة الازياء حفيظة سعد، والتي قدمت شرح مفصل لبدايات التفصيل والخياطة وكيفية القص علي الباترون واستخدام أدوات الخياطة من خلال كيفية القص علي الباترون عمليا واخذ المقاسات وتنفيذ الشكل البدائي للقطعة قبل تفصيلها حيث تم تنفيذ بلوزة علي الطبيعة وكما قدمت أيضًا تقنيات متقدمة في التفصيل مثل الرسم على القماش وتعليم التطريز والتطبيقات الخاصة على الأقمشة.

يأتي ذلك انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة، وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط، برئاسة ضياء مكاوي.

وكانت ورشة التفصيل والخياطة تهدف إلى تعزيز مهارات المشاركات في مجال الأزياء وتمكينهن من إنتاج قطع ملابس مبتكرة وفريدة. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الورشة إلى تشجيع النساء على تعلم حرفة الخياطة والتفصيل وتوفير فرص عمل لهن في هذا المجال.

ولاقت ورشة التفصيل والخياطة إقبالًا كبيرًا من قبل النساء في المجتمع المحلي. كانت هذه الورشة فرصة للتعلم والتواصل وتبادل الخبرات بين المشاركات، وتعزيز روح المبادرة والإبداع لديهن. تعتبر هذه الفعالية مثالًا على الجهود المستمرة لدعم وتمكين المرأة المصرية في مجال الثقافة والفنون.

وتعكس هذه الأنشطة الحرص الكبير على تعزيز دور المرأة في المجتمع المصري ودعمها في تحقيق طموحاتها وتطوير مهاراتها الفنية، إنها فرصة لتعزيز الذات وزيادة الثقة بالنفس وتوفير بيئة تعليمية مشجعة للنساء لتحقيق نجاحهن في مجال الأزياء والتصميم.

قصر ثقافة جمال عبدالناصر يستمر في فعاليات ورش التفصيل والخياطة

قصر ثقافة جمال عبدالناصر يستمر في فعاليات ورش التفصيل والخياطة

قصر ثقافة جمال عبدالناصر يستمر في فعاليات ورش التفصيل والخياطة

قصر ثقافة جمال عبدالناصر يستمر في فعاليات ورش التفصيل والخياطة