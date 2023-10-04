كاظم الساهر يشارك في مهرجان الغناء بالفصحى في السعودية

استمرارا للفعاليات الغنائية المميزة في السعودية، يعاود مهرجان الغناء بالفصحى نشاطاته في السعودية، والذي يضم فعاليات غنائية وثقافية وتراثية لهواة اللغة العربية.

تفاصيل حفل كاظم الساهر في مهرجان الغناء بالفصحى

يمتلىء البرنامج الغنائي للمهرجان مجموعة من كبار نجوم الغناء بالفصحى، على رأسهم القيصر كاظم الساهر، ويلتقي معه الفنانة وجدة وهبة والفنانة أروى السعودية.

يقام الحفل في الـ 13 من أكتوبر الجاري، على مسرح أبو بكر سالم في رياض بوليفارد سيتي.

برنامج مهرجان"الغناء بالفصحى"

يهدف المهرجان إلى في دعم اللغة العربية ونشرها، ويستهدف محبي الموسيقى الأصيلة بشكلٍ عام، واللغة العربية الفصحى خاصةً.

يشارك في المهرجان قامات فنية كبيرة على رأسهم القيصر كاظم الساهر، والفنان القدير لطفي بوشناق، بجانب الفنانة جاهدة وهبة.

ضع المهرجان اللغة العربية في قوالب فنية متميزة ومختلفة، بهدف نشر الفصحى بشكلٍ لاينسى، على مدار يومي "الغناء بالفصحى".

ومن المقرر أن الحفلات ستبدأ في التاسعة مساء حتى الثانية عشرة صباحا، فيما أسعار التذاكر تبدأ من 150 ريالاً.

يأتي المهرجان استمرارًا لأنشطة المملكة الفنية والثقافية المنتشرة في عدد من مدنها، بجانب موسم الرياض وموسم

جدة الغناء، وأخيراً بموسم احتفالات عيد الفطر المبارك الذي ضم عدد كبير من نجوم الغناء في العالم العربي.