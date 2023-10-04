نادى أدب أسيوط يحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

تغريدات شعرية تناغمت مع ألحان الناي في أنشودة احتفالاً بالمولد النبوي الشريف، في أمسية شعرية لنخبة من أدباء وشعراء أسيوط ضمن باقة من الفاعليات الثقافية والفنية التي تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو بسيوني، بإقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

وفي امسية شعرية شهدها قصر ثقافة أسيوط برئاسة صفاء حمدان ضمن فعاليات برنامج نادى الأدب برئاسة الأديب الروائي رأفت عزمى جمعت بين الشعر والفن في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم.



وقدمها الكاتب المسرحي نعيم الأسيوطي عضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر تغنى وعزف الشعراء روائع القصائد فى حب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأت فعاليات الملتقي بكلمة ترحيبية لمديرة القصر موجهاً بأهمية انعقاد الملتقي للاحتفال بالذكرى العطرة الشريفة لمولد الهادى البشير.



وشهد الملتقي مقتطفات من الانشاد الديني للفنانة اسماء محمد وألحان الناس العزبة للفنان حسام الحلو وفي تغريدات شعرية لنخبة من أدباء وشعراء

اسيوط والقوصية وأسيوط الجديدة والبداري وابنوب في رحاب حب الرسول صلى الله عليه وسلم قدمها الشاعر مدثر الخياط رئيس مجلس إدارة نادي أدب ثقافة القوصية، ورئيس الكتاب والزجالين والشاعر وليد حشمت رئيس مجلس إدارة نادي الأدب المركزى بأسيوط والشاعر احمد الشافعى، والشاعر صهيب شعبان والشاعر على هريدي والشاعر عبد الناصر البدري ومن أدباء البدارى الشاعر ماهر مهران ومن أدباء وشعراء أسيوط الشاعرة سامية ربيع والشاعرة شادية حفظي والشاعرة نهال النجار والاديبة فاطمة الشريف والشاعرة آيات عبد الله والشاعرة ايمان عيسي والاديبة القاصة سارة الليثي.



وقدم العديد من المداخلات الثرية للأدباء الشباب في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شهد الملتقي مقتطفات من القصائد الشعرية للمواهب الشابة الفصحي منها والعامية والتي نالت إعجاب الجمهور.

نادى أدب أسيوط يغريد شعرا وفنا في ذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط يغريد شعرا وفنا في ذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط يغريد شعرا وفنا في ذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط يغريد شعرا وفنا في ذكرى المولد النبوي الشريف

نادى أدب أسيوط يغريد شعرا وفنا في ذكرى المولد النبوي الشريف