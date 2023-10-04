تحارب السرطان وتقوي العظام| فوائد سلطة الأناناس والمانجو بالآيس كريم

سلطة الأناناس والمانجو من السلطات المنعشة التي تتناسب مع حر الصيف، كما أنها غنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك بشكل يومي، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

سلطة الأناناس والمانجو

طريقة عمل سلطة الأناناس والمانجو

المقادير

- الآيس كريم : 4 حبات (آيس كريم المانجو / كرات)

- العسل : 4 ملعقة صغيرة

- مانجو : 2 حبة (مقطع مكعبات)

- أناناس : 2 حبة (مقطع مكعبات)

طريقة التحضير

ضعي مكعبات المانجو والأناناس في أكواب التقديم وقلبي حتى تتداخل.

أضيفي ملعقة من العسل فوق كل كوب، ثم أضيفي فوقها كرات الآيس كريم وقدمي السلطة باردة.

فوائد الأناناس

جيد للعظام

يساعد المنجنيز الموجود بكثرة في الأناناس ، على بناء عظامك، كل ما عليك فعله للحفاظ على جسم صحي والحفاظ على صحة وقوة عظامك هو إضافة هذه الفاكهة إلى نظامك الغذائي المعتاد، عندما يقترن المنجنيز بالزنك والنحاس والكالسيوم ، يمكن أن يكون مفيدًا للغاية ويحافظ على عظام قوية لذلك ، يحتوي الأناناس على جميع المكونات ، وهذا هو السبب في أنه يمكن أن يساعد في بناء عظام أقوى.

يعزز صحة الفم

يُعتقد أن الأناناس قد يساعدك في الحفاظ على صحة جيدة وتقوية لثتك، الكالسيوم ، الذي يعتبر الأناناس مصدرًا جيدًا له ، هو ما يصنع أسنانك وعظامك، كما أنه يحتوي على المنجنيز الذي يساعد في الحفاظ على صحة العظام والأسنان، حافظ على صحتك بشرب عصير الأناناس كل يوم.

غني بمضادات الأكسدة

بالإضافة إلى كونها غنية بالمغذيات ، فإن الأناناس هو أيضًا مجموعة نفيسة من مضادات الأكسدة التي تحمي جسمك من الإجهاد التأكسدي الجذور الحرة ، والمواد الكيميائية غير المستقرة التي تدمر الخلايا وهي مصدر رئيسي للإجهاد التأكسدي ، مسؤولة أيضًا عن الالتهابات المزمنة ، وضعف جهاز المناعة ، وأمراض القلب ، والسكري ، وبعض أنواع السرطان.

يساعد في إدارة ارتفاع ضغط الدم

حاول أن تتذكر أن تبدأ في تناول الأناناس بشكل متكرر إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم لأن هذه الفاكهة تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم ومحتوى منخفض من الصوديوم ، مما قد يساعد في الحفاظ على ضغط الدم ويجعلك تشعر بالاسترخاء بشكل متكرر،هذه هي أفضل طريقة طبيعية للتحكم في ضغط الدم.

فوائد تناول المانجو

يساعد في محاربة السرطان

تحتوي المانجو على مضادات الأكسدة مثل كيرسيتين ، فيسيتين ، أيزوكيرسيترن ، أستراجالين ، حمض الجاليك وميثيل جاليت. كل هذه الخصائص تحمي أجسامنا من سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان البروستاتا وسرطان الدم.

يساعد في الحفاظ على مستوى الكوليسترول

يحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين C والألياف والبكتين مما يجعله فاكهة مثالية تساعد في التحكم في مستوى الكوليسترول المرتفع.

يساعد في تنظيم مرض السكري

يعتبر تناول أوراق المانجو من الأشياء الرائعة لتنظيم مرض السكري. لذلك ، يجب على الأشخاص الذين يعانون من مرض السكري غلي 5-6 أوراق مانجو في وعاء. انقعه طوال الليل واشرب المرق المفلتر في الصباح الباكر. أيضا ، المانجو لديها مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم ، وتناول المانجو باعتدال لن يزيد من مستوى السكر في الدم.

يساعد في تقوية جهاز المناعة

يحتوي المانجو أيضًا على فيتامين C و A وأنواع مختلفة من الكاروتينات. كل هذه العناصر الغذائية الأساسية مفيدة لجهازك المناعي مما يبقيه قويًا وصحيًا.

حسن التركيز والذاكرة

إذا وجدت صعوبة في التركيز ولديك ذاكرة منخفضة ، فاستغرق في تناول المانجو. فهي لا تساعد فقط في تحسين تركيزك ولكن أيضًا تعزز ذاكرتك.