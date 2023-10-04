بديل السكر سم قاتل.. يسبب النوبات القلبية والسكتات الدماغية

أظهرت دراسة جديدة أن بديل السكر "إريثريتول" قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.

أجرى الدراسة فريق من الباحثين في جامعة كليفلاند كلينيك، ونشروها في دورية "نيتشر ميديكل".

شملت الدراسة أكثر من 30 ألف شخص، ووجدت أن الأشخاص الذين لديهم مستويات أعلى من الإريثريتول في دمائهم كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب والدماغ بنسبة تصل إلى 25%.

وقال الدكتور ستانلي هازن، مؤلف الدراسة الرئيسي، إن "النتائج تشير إلى أن الإريثريتول قد يكون له تأثير ضار على القلب والدماغ".

وأضاف أن "هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث لتأكيد هذه النتائج، ولكن من الأفضل على الأشخاص الذين لديهم عوامل خطر للإصابة بأمراض القلب والدماغ تجنب الإريثريتول".

رداً على الدراسة، قال مجلس مراقبة السعرات الحرارية، وهو اتحاد صناعي، إن "نتائج الدراسة تتعارض مع عقود من البحث العلمي التي تظهر أن الإريثريتول آمن".

وقال المجلس إن "الدراسة كانت صغيرة، ولم تأخذ في الاعتبار عوامل أخرى قد تؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب والدماغ".

وأضاف أن "الإريثريتول لا يزال يعتبر آمناً للاستخدام، ولكن من المهم أن يكون الناس على دراية بإمكانية وجود مخاطر محتملة".

ما هو الإريثريتول؟

الإريثريتول هو بديل للسكر يتم إنتاجه صناعياً أو طبيعياً.

يتوفر الإريثريتول بشكل طبيعي في بعض الفواكه والأطعمة المخمرة، ولكن يتم إنتاج معظم الإريثريتول المستخدم في الأطعمة والمشروبات بشكل صناعي.

الإريثريتول خالٍ من السعرات الحرارية وقليل التأثير على سكر الدم.

وعلى الرغم من أن الإريثريتول يعتبر آمناً للاستخدام بشكل عام، إلا أن بعض الأشخاص قد يعانون من آثار جانبية طفيفة، مثل الغازات أو الإسهال.

توصي منظمة الغذاء والدواء الأمريكية باستهلاك ما لا يزيد عن 40 جرامًا من الإريثريتول يوميًا.