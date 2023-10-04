تركيا تنسحب من سباق استضافة أمم أوروبا يورو 2028

كشفت تقارير صحفية اليوم الأربعاء، أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، تلقى طلبًا رسميًا من دولة تركيا يفيد بالانسحاب من سباق الترشح لاستضافة كأس أمم أوروبا يورو 2028.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس"، أن الطريق أصبح مفتوحًا الآن للمملكة المتحدة وآيرلندا لاستضافة البطولة، حيث لم يعد هناك منافس، وسيكون الإعلان الرسمي عن ذلك في 10 أكتوبر الجاري.

وانضمت تركيا لدولة إيطاليا من أجل استضافة يورو 2032، حتى لا تتقدم دولة بمفردها، ستنضم الدولتان معا وبذلك يقترب الإعلان أيضًا عن إقامة يورو 2032 في تركيا وإيطاليا.

وأعلن الاتحاد الأوروبي في أبريل الماضي استلامه لثلاثة ملفات لاستضافة بطولتي يورو 2028 و2032.

حيث قدمت المملكة المتحدة، بما في ذلك إنجلترا وويلز واسكتلندا وإيرلندا الشمالية، ملفًا مشتركًا مع إيرلندا لاستضافة يورو 2028، في منافسة مع ملف مستقل من تركيا. فيما ترشحت إيطاليا لاستضافة يورو 2032، في منافسة مع ملف تركي آخر لتنظيم البطولة.

ومن المقرر أن يصادق الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا»، الأسبوع المقبل، على تنظيم المملكة المتحدة وإيرلندا لـ يورو 2028، وإيطاليا وتركيا لـ يورو 2032.

وتستعد دولة ألمانيا لاستضافة بطولة يورو 2024 المقبلة، حيث يعتبر منتخب الماكينات هو الأكثر تتويجًا بالبطولة بثلاث مرات بالتساوي مع إسبانيا.

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