مياه أسيوط تسقبل الوفد الألمانى لبرنامج تحسين 9 مشروعات مياه شرب وصرف

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد أعضاء الوفد الألمانى ضمن متابعات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2) والممول من شركاء التنمية الأوروبيين لدعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي

استقبل المهندس على الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد وبصحبته عدد من مهندسي الشركة المهندس دافيد مانويل رئيس الفريق، والمهندس آلن برون، والمهندس اندرياس قائد فريق العمل والمهندس ماجد رضا نائب المدير الإقليمى للشرق الاوسط وشمال افريقيا والمهندس اسامة يونس الخبير الهيدروليكى لمناقشة موقف المشروعات الخاصة بإعادة تأهيل محطة رفع صرف صحى المراغى بمدينة أسيوط والمعنية بعمل إحلال وتجديد لعدد (4) طلمبات رفع صرف صحي بمحطة رفع المراغي مع رفع الطاقة التصميمية للطلمبة لتصل 200ل/ث ، ضمن فاعليات تنفيذ برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي والجاري تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه لضمان الملائمة البيئية وتلبية معايير الجودة والأنظمة السائدة بمختلف شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات :المنيا وأسيوط – سوهاج – قنا) كمساهمة في دعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحي في تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي (IWSP2)والممول من شركاء التنمية الأوربيين.

وصرح المهندس هشام الدغار مدير الإدارة العامة للتعاون الدولى بالشركة أنه جارِ تنفيذ عدد 3 مشروعات للمياه بمراكز (ديروط، منفلوط ، أبنوب) وعدد 6 مشروعات للصرف الصحي بمنطقة غرب أسيوط ومراكز (البدارى، أبوتيج، أسيوط) ضمن برنامج تحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي التابع لبنك التعمير الألماني.

اجتماع شركة مياة اسيوط مع شركاء التنمية الأوربيين

اجتماع شركة مياة اسيوط مع شركاء التنمية الأوربيين

اجتماع شركة مياة اسيوط مع شركاء التنمية الأوربيين

اجتماع شركة مياة اسيوط مع شركاء التنمية الأوربيين

اجتماع شركة مياة اسيوط مع شركاء التنمية الأوربيين

اجتماع شركة مياة اسيوط مع شركاء التنمية الأوربيين