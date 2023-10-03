وحدة حماية الطفل بالغنايم تواصل نشر الوعى بالتربية الإيجابية

في اطار توجيهات اللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتعليمات منار كامل مدير عام وحدة حماية الطفل بمحافظة اسيوط بضرورة تعزيز الوعي بقيم التربية الإيجابية لتكوين أسرة قوية ومجتمع متقدم. تمت مشاركة وحدة حماية الطفل ولجنة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم بإشراف عزه أبوزيد مدير وحدة حماية الطفل الفرعية ومنسق السكان بمركز الغنايم فى احتفالية قصر ثقافة الغنايم بختام الأنشطة الثقافية وتكريم الموهوبين والمبدعين

تعتبر مشاركة وحدة حماية الطفل ولجنة السكان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الغنايم في احتفالية قصر ثقافة الغنايم بأهمية كبيرة، حيث يتم خلالها ختام الأنشطة الثقافية وتكريم الموهوبين والمبدعين من أبنائنا، بحضور أولياء الأمور وعدد من الشخصيات البارزة في مركز الغنايم

تحدثت مديرة وحدة حماية الطفل الفرعية، عزة أبوزيد، خلال الاحتفالية عن أهمية القيم الإيجابية في تشكيل شخصية وسلوكيات الأطفال، حيث تساهم في بناء مجتمع أكثر تسامحًا واحترامًا للآخرين. وقد قدّمت نصائح عملية للأمهات بشأن كيفية اكتشاف مواهب أبنائهن وتنميتها.

تطرقت أبوزيد أيضًا للدور الذي تلعبه وحدات حماية الطفل في المجتمع، فهي تعمل على حماية الأطفال من جميع أشكال العنف والاستغلال، وتعزز حقوقهم في الصحة والتعليم والرعاية اللازمة. كما قامت بتعريف الحاضرين بخط نجدة الطفل 16000، الذي يعد وسيلة سريعة وفعّالة للإبلاغ عن أي حالة تعرض الطفل للخطر.

تم استقطاب اهتمام الحضور خلال المحاضرة التي تناولت مواضيع هامة تتعلق بالتربية الصحيحة وتنمية مهارات الأطفال. وقد أبدت الأمهات امتنانهن للمعلومات التي تلقينها ونصائحها المفيدة التي ستساهم في تحسين العلاقة بين الأمهات وأبنائهن.

انتهت الاحتفالية بتوزيع الشهادات على الموهوبين والمبدعين، وسط فرحة واعتزاز من قبل الآباء وأولياء الأمور. كما شكرت اللجنة المنظمة وحدة حماية الطفل ولجنة السكان على إشرافهما على هذا الحدث المهم، مؤكدة أهمية الاستمرار في تنظيم مثل هذه الفعاليات لتعزيز قدرات ومواهب الأطفال والشباب في المدينة.

أوضح رئيس المركز أن مشاركة الوحدة المحلية في برامج نشر الوعي بقيم المجتمع هي أحد أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مما يؤثر إيجابًا على تحقيق مستقبل أفضل لأبنائنا ومواطنينا.

وحدة حماية الطفل بالغنايم تستمر في نشر الوعى بالتربية الإيجابية

وحدة حماية الطفل بالغنايم تستمر في نشر الوعى بالتربية الإيجابية

وحدة حماية الطفل بالغنايم تستمر في نشر الوعى بالتربية الإيجابية

وحدة حماية الطفل بالغنايم تستمر في نشر الوعى بالتربية الإيجابية

وحدة حماية الطفل بالغنايم تستمر في نشر الوعى بالتربية الإيجابية