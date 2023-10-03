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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة مملكة البحرين لدى مصر

البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة البحرين

استقبل البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالعباسية، اليوم ، السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل سفيرة مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية والمندوبة الدائمة لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء، ثمن البابا تواضروس العلاقات المتميزة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، مؤكدًا أن العلاقات بين البلدين الشقيقين والممتدة عبر عقود تتمتع بخصوصية شديدة من التعاون المثمر والتنسيق المستمر.  

وأشاد قداسة البابا تواضروس بدور  الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، في إرساء دعائم السلام والتسامح والمحبة والتقارب بين الأديان، مؤكدًا أن مملكة البحرين تقدم نموذجًا فريدًا في إعلاء قيم التسامح والتعايش السلمي بين كافة الأديان والأجناس، دون تمييز أو تفرقة.

وأكدت السفيرة فوزية بنت عبد الله زينل على عمق العلاقات بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، وأواصر الصداقة التي تربط بين المملكة والكنيسة المصرية في ظل إعلاء روح التسامح بين المسلمين والمسيحيين، مشيدة بالدور الوطني للكنيسة المصرية كعنصر فاعل ومهم في نسيج الدولة المصرية.

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