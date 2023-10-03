ميرفت السيد المرشحة لرئاسة الزمالك: ترشحت لأن النادي في ضائقة ويحتاج الخبرات

تحدثت ميرفت السيد المرشحة لرئاسة نادي الزمالك، في حوار خاص لـ بوابة الوفد الإلكترونية عن أسباب ترشحها لرئاسة الفارس الأبيض، وما هو البرنامج الذي تستعد لتطبيقه في حال فازت بمقعد الرئاسة.

ميرفت السيد: ترشحت لأن النادي في ضائقه ويحتاج الخبرات

وقال ميرفت السيد المعروفة بـ "المرأة الحديدية" لـ بوابة الوفد: "الوفد كان من اوائل الناس التي قامت بعمل حوار معي، لم أكن خائفة واتخذت القرار مبكرًا، ونادي الزمالك كان يحتاج الخبرات العالمية والأكاديمية".

وتابعت المرشحة لرئاسة نادي الزمالك: "أخذت القرار بعد مناقشة مع أسرتي، وانتظرت حتى نهاية التقديم، لحين التأكد من أن جميع المرشحين لا يوجد بينهم أحد بمجال التخصص".

أضافت ميرفت السيد: "نظرً للأزمات التي يمر بها نادي الزمالك في السنوات الاخيره، فإنه يحتاج الخبرات والتخصص الذي أملكه، لذلك سأكون قادرة على تقديم الفائدة للنادي من خلال خبراتي الأكاديمية، وبناءً عليه اتخذت القرار".

استكملت "السيد" في تصريحاتها لـ الوفد: "تاريخي قوي وحافل في مجال العمل والشباب والمرأة خلال تعاملاتي في وزارة الشباب، وأطلق علي الأولاد اسم أم الشباب، وفي كل مجال أترك بصمة إيجابية تستمر حتى بعد رحيلي، ولا احتاج "الشو" لدخول نادي الزمالك، وان السبب الرئيسي لترشحي هو شعوري ان الفارس الأبيض في ضائقه".