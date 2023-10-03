السفير رؤوف سعد يوضح أهمية الاستثمار البيئى فى ظل التطورات الجديد من تغيرات المناخ

أكد السفير رؤوف سعد مستشار ونائب وزيرة البيئة للاتفاقيات متعددة الأطراف خلال لقاء بناء جسور التعاون أكد أن المرأة العربية لها دور كبير فى الاستثمار مشيرا إلى وجود أوجه جديدة من الاستثمارات وفى مقدمتها الاستثمار البيئى وإقامة المشروعات البيئية فى ظل التطورات الجديد من تغيرات المناخ .

وأشار إلى إصدار الاتحاد الأوروبي لاستراتيجية للتحول الأخضر وضرورة مواكبة مصر والدول لمتطلباتها لتصل تدريجيا إلى نسبة 50% عام 2030 وترتفع إلى 100% 2050 .

وقال أنه آان الأوان لأن يلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي للتنمية وعلى الدولة أن تتيح له ذلك من خلال التشريع الملائم .

النائب طلعت عبد القوى : الاستقرار السياسى والامنى من العوامل الهامة فى تنمية البلاد



وقال النائب الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ، أن اتحاد المستثمرات العرب برئاسة دكتورة هدى ، يعمل على مدى 25 عام فى دعم العلاقات العربية الإفريقية ودائما المؤتمرات التى ينظمها الاتحاد تخرج باتفاقيات ومشروعات عملية على أرض الواقع .



وقال أن الاستقرار السياسى والأمنى من العوامل الهامة فى تنمية البلاد مشيرا إلى توجهات الرئيس نحو أفريقيا التى تعد أمل كبير .



النائب عبد الهادى القصبي: مجلس النواب مستعد لتنفيذ توصيات مؤتمر المستثمرات العرب

وفيما أعلن النائب الدكتور عبد الهادى القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب ، أن المجلس على أتم الاستعداد لتنفيذ اى توصية صادرة عن مؤتمر اتحاد المستثمرات العرب فى شرم الشيخ .مشيرا إلى أن البنية التحتية فى مصر نقلة كبيرة وتساهم فى جذب الاستثمارات.

وفى كلمة المؤسسات الراعية للمؤتمر، شركاء النجاح ، أكدت الدكتورة سوزان القلينى، عضو المجلس القومى للمرأة، الرئيس التنفيذى لأوميديا، الذراع الإعلامى لشركة أون باسيف والمستشار الإعلامى والأكاديمى لها ، أهمية مؤتمر المستثمرات العرب فى شرم الشيخ، مشيرة إلى أنه سيكون حدثا مهما في المنطقة العربية بل تصل أهميته إلى ما هو أبعد من ذلك بكثير حيث التوجه نحو افريقيا على هذا النحو من التركيز والاهتمام ، فلا يمكن بأى حال من الأحوال إغفال أهمية الاستثمار في إفريقيا، تلك القارة التى تشهد نمواً اقتصاديا بوتيرة متسارعة تحمل معها الكثير من الفرص الاستثمارية المتاحة.



وأضافت قائلة: "أنه من هنا تأتي أهمية دور أون باسيف، الشريك الاستراتيجي لهذا المؤتمر، والتطلع إلى تقديم ما لديها من خبرات ومهارات لتعزيز النجاح المشترك، وأنها شركة عالمية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، تضع نصب عينيها دائماً تقديم حلول جديدة ومبتكرة تستهدف فى المقام الأول تعزيز الأداء والكفاءة للشركات والكيانات الاقتصادية مهما كان حجم استثماراتها ومهما كان مركزها المالى".

وأكدت أهمية الاستخدام الآمن لتقنيات الذكاء الاصطناعي، معلنة عن إطلاق منصة ذكاء اصطناعي للمرأة بهدف تنمية وعى المرأة وتمكينها اقتصاديا واجتماعيا وتنمية أعمال سيدات الأعمال.

وأعلنت القلينى قائلة: "أنه سيتم خلال مؤتمر شرم الشيخ، تقديم الإعلامية الآلية "أوميديا" التى ستقوم عبر شاشة عرض ذكية بتقديم كافة المعلومات المتعلقة بهذا المؤتمر المهم".

وقالت أنه من خلال فريق أوميديا للذكاء الاصطناعي، يتم الحرص على تدريب أصحاب الأعمال وكوادرهم من العاملين فى مختلف التخصصات على كيفية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بفعالية وبما يتوافق مع متطلباتهم ، وذلك من خلال برامج تدريبية مخصصة يتم إعدادها وتصميمها لتلبية احتياجات أصحاب الأعمال، بشكل ملحوظ فى تحقيق الأهداف التي يسعون إليها.

سوزان قلينى

النائب طلعت عبد القوى