مدبولى: الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية انتقل للمستوى الاستراتيجي لإدارة الدولة

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي أطلق فكرة العاصمة الإدارية الجديدة في عام 2015 وبدأ العمل الفعلي على تنفيذها في عام 2016، موضحًا: "البعض يسأل لماذا عاصمة جديدة في مصر، ونقول إن دولًا كثيرةً نفذت عواصم جديدة وهناك دول تنفذ عواصم جديدة وبعض الدول أعلنت أنها ستنفذ".

ماليزيا سبقتنا بمدينة جديدة

وأضاف "مدبولي"، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، مقدمة برنامج "من العاصمة"، على قناة "إكسترا نيوز": "ماليزيا سبقتنا بمدينة جديدة كعاصمة إدارية جديدة، والصين تنفذ حيا حكوميا بمنطقة جديدة بالكامل خارج بكين، ونيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي حضرت قمة بريكس والتقيت مع رئيس إندونيسيا وقال لي إنه تم الإعلان عن عاصمة جديدة مختلفة عن جاكرتا وجرى البدء في التنفيذ".

المملكة الأردنية

وتابع رئيس الوزراء، أنّ المملكة الأردنية الهاشمية أعلنت أنها في سبيلها لعمل حي حكومي جديد ومنطقة إدارية جديدة، مشددًا على أن أهم شيء هو التواصل المباشر بين الحكومة والمواطن، موضحًا: "سننقل المستوى الاستراتيجي في عملية إدارة الدولة إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية وستظل منافذ تقديم الخدمات المباشرة للمواطن موجودة في بعض الأماكن بالقاهرة أو في كل المحافظات".

وواصل: "العاصمة الإدارية نقلة حضارية ونوعية حقيقية وليست مجرد انتقال من مكان لآخر، حيث نسعى إلى خلق البيئة المناسبة للموظف حتى يؤدي عمله جيدا، لذلك، كانت عملية اختيار الموظفين لها بُعد معين، فقد غلّبنا فئة شباب المستقبل، وهذا لا يعني أننا لم نختر كبار السن، فالقيادات وعنصر الخبرة موجود، ولكن كانت هناك غلبة لفئة الشباب".

