انطلاقاً من أهمية دعم المرأة المصرية في كافة المجالات تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني سلسلة من الأنشطة الثقافية والفنية للمرأة وذلك بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي

أقام قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر برئاسة أحمد حمزة ورشة عمل مثيرة للأزياء والخياطة بإشراف المصممة الموهوبة حفيظة سعد. في هذه الورشة، قدمت حفيظة شرحًا مفصلًا لعملية التفصيل والخياطة، بدايةً من كيفية قص الأقمشة وتنسيقها على الباترونات، حتى استخدام الأدوات الخاصة بالخياطة.

تم تفصيل كافة المراحل اللازمة لإنشاء قطعة ملابس رائعة بطريقة عملية ومفهومة. فبدأت حفيظة بشرح أهمية قياس الجسم واستخدام الباترون كأساس للتصميم والقص. كما قامت بتوضيح تقنيات القص المختلفة ومنح الحضور فرصة للتطبيق العملي من خلال تقديم باترون بسيط لمقطع ملابس.

ولاقت الورشة رواجًا كبيرًا، حيث تم تطبيق الأساليب المعلمة على الأقمشة المستدامة وإعادة تدويرها لإنشاء تصاميم فريدة ومبتكرة. فقد استخدم المشاركون المخلفات النسيجية والأقمشة القديمة لتصميم قطع مميزة تعكس الابتكار والاهتمام بالبيئة والاستدامة.

هذه الورشة تأتي في إطار جهود قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر لتعزيز الوعي الثقافي والتعليم المهني في مجال الأزياء والخياطة. فإن توفير فرص التعلم العملي للمهارات الحرفية يساهم في تحفيز الشباب وتعزيز قدراتهم في صناعة الموضة، وبالتالي تعزيز قطاع الأزياء المحلي.

استقطبت الورشة عددًا كبيرًا من المهتمين بالأزياء والخياطة، بدءًا من الهواة وصولًا إلى الأشخاص الذين يرغبون في دخول عالم صناعة الموضة بشكل مهني. ومن المتوقع أن يستمر قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر في تنظيم ورش عمل مشابهة في المستقبل لتعزيز قدرات الشباب الموهوبين وتشجيع الإبداع في مجال الأزياء والخياطة.

إعادة تدوير القماش في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

إعادة تدوير القماش في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر

إعادة تدوير القماش في قصر ثقافة جمال عبدالناصر ببني مر