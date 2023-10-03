قنا تُنسق مع هيئة السكك الحديدية لتنفيذ مشروع صرف الكوم الأحمر

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، ببدء أعمال حفر خط طرد صرف صحى الكوم الأحمر ، التابعة لمركز فرشوط، شمال قنا.

السكة الحديد توافق

وأجري المحافظ اتصالًا هاتفيًا للتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأبدي موافقته علي بدء أعمل حفر خط الطرد في الطريق الموازي لشريط السكة الحديد بطول ١٦٠٠ متر ، بقرية الكوم الاحمر ، خاصة انها لا تؤثر سلبا علي مسار القطارات .

وأشار المحافظ، إلي أن خط الطرد يجري تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة .

ووجه المحافظ، مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، المشرفة علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسرعة البدء في تنفيذ خط الطرد ، وتكثيف العمل به وانجازه خلال وقت قصير ، بهدف استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية الكوم الاحمر ، واتاحة الخدمة للأهالي والاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية .

حضر الاجتماع الذي عقد بالديوان العام، العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و المهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، وممثلى هيئة السكة الحديد