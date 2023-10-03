الثلاثاء 03 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

قنا تُنسق مع هيئة السكك الحديدية لتنفيذ مشروع صرف الكوم الأحمر

ديوان عام محافظة
ديوان عام محافظة قنا ــ أرشيفية

وجه اللواء أشرف الداودى محافظ قنا ، اليوم الثلاثاء، ببدء أعمال حفر خط طرد صرف صحى الكوم الأحمر ، التابعة لمركز فرشوط، شمال قنا. 

 

السكة الحديد توافق 

وأجري المحافظ اتصالًا هاتفيًا للتنسيق مع رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر ، وأبدي موافقته علي بدء أعمل حفر خط الطرد في الطريق الموازي لشريط السكة الحديد بطول ١٦٠٠ متر ، بقرية الكوم الاحمر ، خاصة انها لا تؤثر سلبا علي مسار القطارات . 

 

وأشار المحافظ،  إلي أن خط الطرد يجري تنفيذه ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة

 

ووجه المحافظ، مسئولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ، المشرفة علي تنفيذ مشروعات حياة كريمة بسرعة البدء في تنفيذ خط الطرد ، وتكثيف العمل به وانجازه خلال وقت قصير ، بهدف استكمال مشروع الصرف الصحي في قرية الكوم الاحمر ، واتاحة الخدمة للأهالي والاستفادة من مشروعات المبادرة الرئاسية .

 

حضر الاجتماع الذي عقد بالديوان العام، العميد حازم محمد ممثل المنطقة الغربية العسكرية والمشرف على تنفيذ مشروعات مبادرة حياة كريمة بقنا ، والمهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى ، و المهندس أشرف عبدالسلام وكيل وزارة الكهرباء ، و الدكتور علاء شاكر مدير وحدة متابعة تنفيذ مشروعات حياة كريمة ، وممثلى هيئة السكة الحديد

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