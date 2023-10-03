تتوالي فعاليات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف حيث قدم بيت ثقافة القوصية برئاسة ياسر ماهر عرض فني لفرقة القوصية للآلات الشعبية بمقر بيت ثقافة القوصية ضمن سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية التى تقدمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف

استهل الفريق الفني العرض بقراءة آيات من القرآن الكريم، تلاها عدد من الأناشيد الدينية التي تعبر عن فرحة المسلمين بالمناسبة الدينية الهامة. وتضمن العرض عزفًا على آلات شعبية تقليدية مثل الطبل والناي والعود، ولفتت النغمات القوية والإيقاع الراقص أنظار الجماهير الحاضرة.

وأثنى الحضور على جودة العرض واحترافية الفرقة والتمسك بالتقاليد الشعبية القديمة، مع مزيج من الحداثة في التنفيذ والتقنيات المستخدمة. ويعتبر هذا العرض جزءًا من احتفالات وفعاليات متنوعة تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة في جميع أنحاء مصر، بمناسبة المناسبات الدينية والثقافية والعلمية، بهدف إثراء الحياة الثقافية في البلاد والحفاظ على التراث الشعبي والثقافي الغني.

فرقة القوصية للآلات الشعبية تواصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف

فرقة القوصية للآلات الشعبية تواصل الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف