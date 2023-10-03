في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني علي تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى

نظمت مكتبة صلاح شريت بريفا برئاسة حمزة محمد عكاشة ملتقي حواري للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتأثيرهها على تنمية المجتمع ضمن برنامج الدراسات والبحوث برئاسة سحر مراد وذلك بمقر المكتبة

قدم محمد بكرى مدير عام المركز الاعلامي بأسيوط رؤية جوهرية حول مفهوم الهجرة والفرق بين الهجرة الشرعية والغير شرعية ثم تحدث عن أسبابها ودوافعها وماهي انواعها بجانب التعريف بطرق الموت التي يتبعها الشباب للحصول على الثراء السريع

بينما تحدث عبدالرحمن علي عن المخاطر التى يتعرض لها المهاجر الغير شرعي التي تصل الى حد الموت او الاستغلال من قبل العصابات وأوضح آثر ذلك على التنمية و مستقبل الآلاف من الشباب المصري باعتبارهم ثروة بشرية وطنية يجب الحفاظ عليها موضحاً البدائل الآمنة التي يتخذها الشباب بديل للهجرة غير الشرعية منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتدريب المهني للشباب

ثقافة ريفا تعقد ملتقى حواري للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

ثقافة ريفا تعقد ملتقى حواري للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر

ثقافة ريفا تعقد ملتقى حواري للتعريف بمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر