المكتبة الثقافية بفزارة تحتفي بذكرى نصر أكتوبر العظيم

في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوى حيث عقدت مكتبة فزارة الثقافية محاضرة تثقيفية بعنوان "نصر أكتوبر المجيد" بحضور محمد عبد الظاهر بمقر المكتبة

سلط أشرف رشاد حامد من خلال محاضرته بعنوان "نصر أكتوبر المجيد"، الضوء على الأحداث التاريخية المهمة التي شكلت الحرب وتأثيراتها على مصر. تحدث عن الظروف التي سبقت الحرب والتحديات التي واجهتها مصر، بما في ذلك الانسحاب الوحيد للقوات الدولية من شبه جزيرة سيناء وإعلانها منطقة منزوعة السلاح وغير مستعمرة.

أشار حامد إلى الإنجازات الهائلة التي حققتها مصر خلال الحرب، بما في ذلك استرداد سيناء وتحقيق النصر على القوات الإسرائيلية. أشاد بالشجاعة والعزيمة التي أبداها الجيش المصري والشعب المصري في الدفاع عن حقوقهم وتحقيق العدالة.

في الجزء الثاني من المحاضرة، تطرق حامد إلى ما بعد الحرب وتأثيراتها على مصر. تحدث عن جهود إعادة الإعمار التي بذلتها الحكومة المصرية لإعادة بناء المناطق المتضررة من الحرب وتوفير الظروف الملائمة لحياة أفضل للمواطنين.

في ختام المحاضرة، أكد حامد على أهمية ترسيخ قيم المواطنة والانتماء للوطن بين الشباب. حثهم على المشاركة الفاعلة في بناء وتطوير البلاد والعمل على تعزيز الوحدة والتضامن الوطني. أشار إلى أن نصر أكتوبر المجيد ليس مجرد فتح صفحة جديدة في تاريخ مصر، بل هو مصدر إلهام وفخر للشباب المصري.

من خلال هذه المحاضرة التثقيفية، قدمت مكتبة وزارة الثقافة فرصة للجمهور لاستعادة تلك اللحظات الفارقة في تاريخ مصر. تقديم محاضرات من هذا القبيل لها أهمية كبيرة في توعية الشباب بتاريخ بلادهم وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم.

تصب هذه المحاضرة في خانة نشر الوعي الثقافي والتثقيفي بين المواطنين، حيث يأتي الهدف منها في تذكير الأجيال الجديدة والشباب بما حققته مصر في الحرب التي تمكنت من الدفاع عن سيادتها وتحرير سيناء، والتأكيد على أهمية الالتزام بالقيم المواطنية والوطنية وزيادة الوعي بتاريخ البلاد وإرثها. من الجدير بالذكر أن مثل هذه الفعاليات تعزز الانتماء الوطني لدى الشباب والمواطنين وتحفزهم على العمل على خدمة بلدهم والسعي نحو مستقبلٍ أفضل.