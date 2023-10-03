تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني باقة متنوعة من الفاعليات الثقافية والفنية للطفل من خلال إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

نظمت المكتبة العامة آل عابدين بموشا من تنظيم مسابقة ثقافية رائعة للأطفال بإشراف ياسر عبداللاه، قدّمت المسابقة من قبل أسماء كيلاني وتم تقسيم الأطفال إلى فريقين: فريق النجاح وفريق الأمل، تضمنت الأسئلة المطروحة في المسابقة مجموعة متنوعة من المجالات الثقافية والمعرفة العامة، شارك الأطفال بحماس كبير وتنافسوا في الإجابات الصحيحة.

تم تكريم الفائزين في نهاية المسابقة، حيث قامت المكتبة بتقديم جوائز رمزية للفرق الفائزة، تعتبر هذه الجوائز رمزًا للتقدير والتشجيع للجهود التي بذلها الأطفال في المسابقة.

لقد شهدت المسابقة حضورًا ملفتًا للأهالي وذوي الأطفال، حيث استمتع الجميع بمشاهدة طفولة الأطفال وشغفهم في المنافسة وسعيهم للمعرفة، كانت هذه المسابقة فرصة لتنمية مهارات الأطفال في المجالات المختلفة وتعزيز قدراتهم العقلية والثقافية.

تعدّ هذه المسابقة الثقافية مبادرة إيجابية من قبل المكتبة العامة آل عابدين بموشا لتعزيز الوعي الثقافي لدى الأطفال وتشجيعهم على ممارسة القراءة والاستكشاف، يعتبر القسم الثقافي داخل المكتبة ملاذًا آمنًا ومثقفًا للأطفال، حيث يمكنهم تطوير قدراتهم ومعرفتهم في بيئة تحفزهم على الابتكار والتعلم.

يتطلع الجميع إلى المزيد من المبادرات والفعاليات التي تنظمها المكتبة العامة آل عابدين بموشا، والتي تهدف إلى تعزيز الوعي الثقافي والتنمية الشخصية للأطفال في المنطقة، هذه المسابقة الثقافية تعكس روح المجتمع المترابط والداعم للتعلم في موشا.

مسابقات ثقافية للأطفال بمكتبة آل عابدين بموشا