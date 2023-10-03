شهد قصر ثقافة ابوتيج برئاسة محمود علوي بيوض ندوة مكتبية لمناقشة كتاب بعنوان "فلسطين إليكم الحقيقة" للكاتب جوزيف جيفريز ترجمة احمد خليل الحاج وذلك بمقر القصر

وجاء ذلك في إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني على التثقيف الصحيح للشباب وخلق فكر ثقافي متميز من خلال إقامة العديد من الفعاليات الثقافية والفنية بإقليم وسط الصعيد الثقافى برئاسة محمد نبيل من خلال فرع ثقافة أسيوط برئاسة ضياء مكاوي.

تأتي هذه الندوة في ظل الاهتمام المتزايد بالقضية الفلسطينية والحرص على توثيق تاريخها وحقيقتها من خلال النقد الأدبي والثقافي. ويأتي الكتاب في هذا السياق، حيث يحاول جوزيف جيفريز تقديم رؤيته الخاصة للأحداث والتطورات التي شهدتها فلسطين على مر العصور.

ويشارك الأديب الروائي احمد راشد البطل رئيس مجلس إدارة نادي القصة بأسيوط في الندوة، حيث يقدم تحليلاً ونقداً للكتاب ويناقش مضمونه وفكرته ويعرف الحضور على أهم ما جاء فيه، ويستعرض الأحداث التاريخية والتطورات التي شكلت القضية الفلسطينية ويدحض الكتاب الحق التاريخي لليهود بفلسطين وحاول الكتاب أن يقدم حلول للمشكلة كما تناول الأحداث التاريخية التي تشكلت منها القضية من دور الحركة الصهيونية فيه وأظهار ما أخفته الحكومات البريطانية من أسراره ووثائقه وتسليط الضوء على أبعاد لغوية للوثائق والنصوص إلى جانب السخرية من كثير من المواقف والعبارات مؤكداً أن فلسطين عربية

وتعد ندوة "فلسطين إليكم الحقيقة" مناسبة مهمة للمثقفين والأدباء والمهتمين بالقضية الفلسطينية، حيث تمثل فرصة للحوار والنقاش البناء واستعراض وجهات النظر حول هذه القضية المعقدة والحساسة.

"فلسطين إليكم الحقيقة" ندوة ثقافية في قصر ثقافة ابوتيج

"فلسطين إليكم الحقيقة" ندوة ثقافية في قصر ثقافة ابوتيج

"فلسطين إليكم الحقيقة" ندوة ثقافية في قصر ثقافة ابوتيج