رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في الشهر بالدوري السعودي

حصل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو على جائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024، بعدما كان في منافسة قوية مع مراد باتنا نجم نادي الفتح.

رونالدو يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر

وحصل رونالدو على جائزة لاعب الشهر بدوري روشن بعدما نجح في تسجيل الهدف الـ 10 له هذا الموسم، وأيضًا احتلاله صدارة الأكثر صناعة للأهداف بـ 5 أهداف، ليكون الأكثر مساهمة في دوري روشن هذا الموسم.

حقق النصر الانتصار على الطائي بهدفين مقابل هدف وحيد، ليكون صاحب أقوى خط هجوم في المسابقة بقيادة رونالدو، وحقق الانتصار في مواجهتين وخسر في لقاءين.

وكتب الحساب الرسمي لدوري روشن عبر مواقع التواصل الاجتماعي: “هداف الدوري بـ 10 أهداف، كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر يفوز بجائزة روشن”.

هدّاف الدوري بـ🔟 أهداف 🇵🇹⚽️



كريستيانو رونالدو أفضل لاعب في شهر سبتمبر .. ويفوز بجائزة @Roshnksa 🏆#دوري_روشن_السعودي | #yallaRSL pic.twitter.com/1NKUg70Z4i — دوري روشن السعودي (@SPL) October 3, 2023

ويمتلك نادي النصر 18 نقطة في المركز الرابع بجدول ترتيب أندية دوري روشن السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي، مواجهة العالمي المقبلة ستكون أمام نادي أبها يوم الجمعة المقبلة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب جامعة الملك سعود.