ثقافة أسيوط تحتفل بالمولد النبوي الشريف وذكرى اليوبيل الذهبي لنصر أكتوبر المجيد

تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني ومحافظ أسيوط اللواء عصام سعد، ينظم فرع ثقافة أسيوط احتفالية المولد النبوي الشريف والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "حكاية وطن" في قصر ثقافة أسيوط.

يهدف المنظمون إلى إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف والاحتفال بالذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد تحت عنوان "حكاية وطن". ستتضمن الفعاليات العديد من الأنشطة والعروض المتنوعة.

في ميدان طلعت حرب بأسيوط، سيتم تقديم عروض صوتية موسيقية وطنية تعكس روح الوطنية والاعتزاز بتاريخ مصر. ستشارك فرقة أسيوط للفنون الشعبية في عروض استقبال رائعة في بهو قصر ثقافة أسيوط، حيث سيتم استعراض فنون الرقص والموسيقى الشعبية التي تعكس تراث المنطقة.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم افتتاح معرض لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة حيث يمكن للزوار استعراض وشراء الكتب والمطبوعات ذات الصلة بالتراث والثقافة المصرية. ستكون هناك أيضًا ورش رسم ممتعة للأطفال تحت عنوان "أكتوبر في عيون أطفالنا" لتشجيع الإبداع وتنمية مواهبهم الفنية.

كما سيتم افتتاح معرض "دار المعارف" للكتب في قاعة المعارض بالقصر، حيث يمكن للزوار استعراض مجموعة متنوعة من الكتب في مختلف المجالات الثقافية والعلمية.

ستقدم الاحتفالية الدكتورة أسماء عبد الرحمن وستتضمن الفعاليات ايضا فقرات مدح وإنشاد ديني للرسول صلى الله عليه وسلم من قبل الشيخ هاني الفولي والشيخ أحمد الشريف، بالإضافة إلى فقرات فنية وشعرية لطلاب جامعة سفنكس وعرض وثائقي عن نصر أكتوبر ومقتطفات شعرية لأدباء وشعراء أسيوط مثل الدكتور سيد عبد الرازق ومدثر الخياط ومحمد أبو شناب. ستقدم فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية عرضًا فنيًا أيضًا

تعد هذه الفعالية فرصة رائعة لأهالي أسيوط وزائري المحافظة للاستمتاع بالفنون الشعبية والثقافة المصرية، وتكريماً لتاريخ الوطن والذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد. يعكس هذا الحدث الرائع التراث والهوية المصرية، ويدعو الجميع للتعبير عن حبهم وفخرهم ببلدهم.

تأتي تنظيم هذه الفعالية ضمن خطة وزارة الثقافة لتعزيز الوعي الثقافي والفني لدى المجتمع المصري. كما يعد هذا الحدث فرصة للتعبير عن الانتماء والوفاء لعظماء الوطن الذين قدموا حياتهم فداءً لمصر، وتحية لتضحياتهم وتضامن الشعب المصري خلال حرب أكتوبر المجيدة. وتعكس هذه الفعالية روح الوطنية والتضامن التي يشعر بها الشعب المصري في كل الأوقات وخاصة في هذه المناسبات الوطنية الهامة.